Глава МИД Азербайджана встретился с главой дипломатии ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каю Каллас.

Соответствующие кадры распространила пресс-служба ведомства в соцсети американской компании Х.

"Визит подчеркивает важность взаимодействия и диалога между Азербайджаном и ЕС на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики. Он открывает возможности для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов", - отметили в пресс-службе МИД.