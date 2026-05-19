Глава МИД Азербайджана: будущее устойчивого развития зависит от связанности городов Джейхун Байрамов выступил на мероприятии на тему реконструкции городов в рамках WUF13

В современный период города уже не просто места, где люди живут и работают, но и превращаются в стратегические пространства, где пересекаются дипломатия, торговля, инфраструктура, технологии, действия по борьбе с изменением климата и региональное сотрудничество.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на мероприятии на тему «Реконструкция городов и региональное сотрудничество: как реконструкция может превратить города в двигатели региональной связности и общего процветания?», проводимом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), сообщили во вторник, 19 мая азербайджанские государственные СМИ.

Министр отметил, что будущее устойчивого развития будет зависеть от того, насколько успешно города будут связаны друг с другом не только физически, но и экономически, институционально, социально, а также с точки зрения цифровизации.

В столице Азербайджана, городе Баку в воскресенье, 17 мая начал работу 13-й Всемирный форум городов (WUF13), организованный Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

WUF13, который проходит на площадках, развернутых на Бакинском Олимпийском стадионе, организован совместными усилиями правительства Азербайджана и программы UN-Habitat.

Всемирный форум городов (WUF) был учрежден ООН в 2001 году для обсуждения проблем быстрой урбанизации и ее воздействия на общества, города, страны, изменение климата и политические стратегии.

Впервые форум состоялся в 2002 году в столице Кении, городе Найроби и с тех пор проводится в разных городах мира.

Организуемый программой UN-Habitat форум считается одной из ведущих открытых и инклюзивных площадок высокого уровня для поиска решений проблем устойчивой урбанизации.