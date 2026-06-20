Мохсин Накви отбыл в иранскую столицу для проведения встреч с высокопоставленными иранскими официальными лицами

Глава МВД Пакистана отправился в Тегеран для переговоров между Ираном и США Мохсин Накви отбыл в иранскую столицу для проведения встреч с высокопоставленными иранскими официальными лицами

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви, выступающий посредником в переговорах между Ираном и США, отправился в Тегеран.

Как сообщает государственное телевидение Ирана, Накви отбыл в иранскую столицу для проведения встреч с высокопоставленными иранскими официальными лицами.

Отмечается, что глава МВД Пакистана, сыгравший посредническую роль в процессе подготовки меморандума между Тегераном и Вашингтоном, совершает этот визит с целью отслеживания хода переговоров между двумя странами.

Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении соглашения из 14 пунктов при посредничестве Пакистана, которое предусматривает прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами путем дипломатии.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

После подписания меморандума стороны, как ожидается, в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс по вопросам иранской ядерной программы и снятия санкций с целью достижения окончательного соглашения.