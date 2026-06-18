Рафаэль Мариано Гросси выразил удовлетворение достигнутым соглашением между Ираном и США, однако заявил, что не хочет «спекулировать» на вопросе о роли МАГАТЭ в рамках этого соглашения

Глава МАГАТЭ заявил о необходимости конкретных шагов в свете соглашения между США и Ираном Рафаэль Мариано Гросси выразил удовлетворение достигнутым соглашением между Ираном и США, однако заявил, что не хочет «спекулировать» на вопросе о роли МАГАТЭ в рамках этого соглашения

Признание в американо-иранском меморандуме «незаменимой роли» Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является важным шагом, пришло время начать обсуждение с представителями США и Ирана конкретных мер по реализации достигнутых договоренностей. Об этом заявили генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, выступая на пресс-конференции в Отделении ООН в Женеве.

Гросси выразил удовлетворение достигнутым соглашением между Ираном и США, однако заявил, что не хочет «спекулировать» на вопросе о роли МАГАТЭ в рамках этого соглашения.

«Признание незаменимой роли МАГАТЭ — это очень сильная отправная точка. Теперь настало время встретиться с нашими американскими и иранскими коллегами и начать определять конкретные шаги, которые необходимо предпринять. Появление текста меморандума — позитивное развитие. Отныне начинается техническая работа», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном личном участии в церемонии официального подписания соглашения в швейцарском Бюргенштоке, Гросси отметил, что такой вариант не исключен.

Между тем главе МАГАТЭ напомнили о критике со стороны Ирана, где ранее утверждали, что опубликованный агентством за день до ударов США и Израиля по Ирану в 2025 году доклад стал одной из причин начала войны. Гросси отверг эти обвинения, указав на то, что деятельность агентства носит исключительно технический и беспристрастный характер.

«Наша задача заключается именно в том, чтобы оставаться вне политических споров и оценок и сосредотачиваться на своей работе. Никто всерьез не может считать, что доклад МАГАТЭ стал причиной войны», — заявил он.

По словам Гросси, предоставление агентству роли в рамках американо-иранского соглашения подтверждает его надежность и незаменимость.

Комментируя вопрос о наличии у Израиля ядерных боеголовок и отсутствии реакции со стороны МАГАТЭ, Гросси отметил, что Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), тогда как Израиль к нему не присоединился.

Он подчеркнул, что деятельность агентства основывается на международно-правовых обязательствах государств, призвав все страны присоединиться к ДНЯО.

Говоря о возможности вывоза ядерных материалов из Ирана, Гросси сообщил, что это зависит от политической воли сторон.

«Необходимо помнить, что речь идет о двустороннем соглашении», — сказал он.

Глава МАГАТЭ также подчеркнул важность того, что вопросы, связанные с ядерными материалами, будут находиться под контролем и наблюдением агентства.

«В ходе переговоров нам предстоит определить, что именно мы должны увидеть и к каким объектам получить доступ. Сейчас я не могу назвать конкретные объекты или элементы, хотя у нас есть достаточно четкое представление. Было бы неправильно забегать вперед. Мы стоим на пороге решающего этапа технических консультаций. Проведем переговоры и затем увидим, как будут развиваться события», — добавил Гросси.

Соглашение между Ираном и США

14 июня Иран и США объявили о достижении при посредничестве Пакистана соглашения из 14 пунктов, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий между сторонами дипломатическим путем.

Соглашение, получившее название «Исламабадский меморандум», вступило в силу 18 июня после его подписания в дистанционном формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом.

Документ предусматривает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, открытие Ормузского пролива, а также отмену морской блокады Ирана со стороны США.

После подписания меморандума стороны, как ожидается, в ближайшее время начнут 60-дневный переговорный процесс по вопросам иранской ядерной программы и отмены санкций с целью достижения окончательного соглашения.