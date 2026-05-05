Глава ЕК: Армения может стать центром новых торговых путей в регионе В рамках первого саммита Армения-ЕС в Ереване состоялась встреча Никола Пашиняна с Урсулой фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Армения может стать центром новых торговых путей в регионе, передают армянские СМИ.

Глава Еврокомиссии на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване в рамках первого саммита Армения-ЕС подчеркнула, что кратчайший путь из Европы в Центральную Азию и в Каспийское море проходит именно через Армению, но отметила, что этот путь был закрыт из-за войны.

«Сейчас вы меняете это благодаря смелому выбору в пользу мира и благодаря большей интеграции в европейские сети. Благодаря этому Армения может стать региональным центром новых торговых путей», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС готов к дальнейшему укреплению сотрудничества с Арменией в энергетическом секторе, а также в направлении цифровизации.

Фон дер Ляйен отметила, что между Арменией и Европой всегда существовала особая связь. «Но нас объединяет не только общая история и культура, не только древние связи, но и открывающиеся перед нами возможности», — заявила председатель Европейской комиссии.

Она подчеркнула, что Армения и Европейский союз сейчас ближе, чем когда-либо, отметив, что в процессе либерализации виз ЕС для граждан Армении достигнут позитивный прогресс.

Фон дер Лейен напомнила, что в рамках стратегии ЕС Global Gateway на инвестиции в Армению уже выделено 2,5 млрд евро.

«Весь регион, от Украины до Ирана, сотрясают войны, в то время как здесь, на Южном Кавказе, ситуация иная, совсем другая. В эпоху новых конфликтов вы залечиваете старые раны, и мы хотим поддержать вас, показав, что мир ведет к процветанию», — сказала фон дер Лейен.

