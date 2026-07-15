Глава ЕК анонсировала «сделку по дронам» с Украиной Урсула фон дер Ляйен выступила на торжествах по случаю Дня Украинской Государственности в Киеве

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласовании с Украиной соглашения по беспилотникам (Drone Deal). Об этом она заявила во время выступления на торжествах по случаю Дня Украинской Государственности в Киеве, передают местные СМИ.

Политик отметила, что договоренность положит начало новому партнерству в оборонно-промышленной сфере.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что за последние месяцы Украина подписала подобные соглашения о дронах целям рядом стран – от Европы до Ближнего Востока. По ее словам, это свидетельствует о большом интересе к «боевому опыту» Украины.

«Знания, которые вы получили в работе с дронами и системами противодействия дронам, действительно уникальны. Мы должны вместе воспользоваться этим опытом», – приводятся слова фон дер Ляйен.