Глава Евросовета: нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией способствует трансформации региона

Şerife Çetin, Abdulrahman Yusupov
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Парафированное Баку и Ереваном мирное соглашение, сопровождаемое нормализацией отношений Армении с Турцией, запускает историческую трансформацию Южного Кавказа.
Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.
По его словам, договоренность между Азербайджаном и Арменией позволила сдвинуть регион в сторону мира на фоне нестабильности на международной арене.
Политик подчеркнул, что углубление сотрудничества, в том числе в области транспортных коридоров, а также энергетических и цифровых сетей, способствует укреплению доверия между странами региона.
Глава Евросовета добавил, что «укрепление демократии и борьба с внешним вмешательством и дезинформацией являются ключевыми факторами для обеспечения необратимости мирного процесса и процветания Армении».