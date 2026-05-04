Глава Евросовета: нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией способствует трансформации региона Антониу Кошта выступил на саммите ЕПС в Ереване

Парафированное Баку и Ереваном мирное соглашение, сопровождаемое нормализацией отношений Армении с Турцией, запускает историческую трансформацию Южного Кавказа.

Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

По его словам, договоренность между Азербайджаном и Арменией позволила сдвинуть регион в сторону мира на фоне нестабильности на международной арене.

Политик подчеркнул, что углубление сотрудничества, в том числе в области транспортных коридоров, а также энергетических и цифровых сетей, способствует укреплению доверия между странами региона.

Глава Евросовета добавил, что «укрепление демократии и борьба с внешним вмешательством и дезинформацией являются ключевыми факторами для обеспечения необратимости мирного процесса и процветания Армении».