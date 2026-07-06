Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного укрепления украинской ПВО и сообщила о новых финансовых и санкционных мерах против России

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: Украине срочно нужно больше средств ПВО Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочного укрепления украинской ПВО и сообщила о новых финансовых и санкционных мерах против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться потребность Украины в усилении противовоздушной обороны.

«Прошлой ночью российский режим, атаковав столицу более чем 400 беспилотниками и ракетами, снова вслепую нацелился на гражданских с воздуха. Украине срочно требуется больше средств ПВО», - отметила фон дер Ляйен в сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X.

Она подчеркнула, что этот вопрос будет рассмотрен на саммите НАТО в Анкаре, добавив, что Европейский союз уже предоставил первый транш в размере 4 миллиардов евро из кредита в 90 миллиардов евро, направленного на усиление обороны Украины с помощью передовых технологий беспилотников.

Фон дер Ляйен отметила, что в ближайшее время планируется сделать больше, а также сообщила, что ведется активная работа по завершению 21-го пакета санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что в ночь накануне российская армия нанесла по стране удар, выпустив 68 ракет и 351 беспилотный летательный аппарат.