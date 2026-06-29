Кая Каллас поделилась с «Анадолу» мнением о процессах на международной арене

Глава евродипломатии: саммит НАТО в Анкаре будет носить исторический характер Кая Каллас поделилась с «Анадолу» мнением о процессах на международной арене

Турции принадлежит стратегически важная роль в обеспечении региональной безопасности, противодействии нелегальной миграции и оборонном сотрудничестве. Об этом в интервью корреспонденту агентства «Анадолу» сказала Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Турция – стратегически важный партнер», – сказала она.

Комментируя намеченный на 29-30 июня визит в Турцию вместе с европейскими комиссарами, отвечающими за расширение ЕС и миграцию, Каллас акцентировала, в поездка обусловлена ключевой ролью страны по целому ряду геополитических вопросов.

Каллас также указала, что Анкара играет важную роль на Ближнем Востоке и Кавказе и является важным партнером в сфере транспортной инфраструктуры и более обширных региональных вопросах.

«Если мы обратим взгляд на то, что происходит на Ближнем Востоке, то и Турция играет там свою роль», – сказала дипломат, добавив, что одна из целей визита состоит в том, чтобы изучить «что мы можем сделать вместе».

Касаясь темы предстоящего в июле саммита НАТО в Анкара глава евродипломатии указала, что альянс переживает период, сопровождающийся существенными вызовами, на фоне которых единство между союзниками приобретает беспрецедентную значимость.

«Каждый саммит называют историческим, но на этот раз это действительно так», — сказала Кая Каллас.

По словам политика, ключевые вопросы повестки дня НАТО включают увеличение объемов оборонного производства, укрепление потенциала сдерживания альянса и расширение поддержки Украины.

Каллас отвергла идею о создании отдельной европейской армии, пояснив, что у членов ЕС уже есть национальные армии, которые в свою очередь являются частью более широкой оборонной структуры НАТО.

«Невозможно, чтобы каждое государство-член ЕС создавало еще одну армию, которая затем подчинялась бы европейскому руководству», — сказала она.

«Угрозы носят региональный характер, поэтому ответ также должен быть региональным», — добавила Каллас, призвав к наращиванию инвестиций в оборону и более тесной координации между европейскими странами.

По словам Каллас, ЕС и НАТО поддерживают тесные контакты с целью предотвращения дублирования усилий, и сфокусированы на укреплении «европейского компонента» в рамках Североатлантического альянса.

По словам Каллас, членам альянса следует развивать совместные программы закупок, поскольку получение некоторых ресурсов является слишком дорогстоящим для отдельных стран, чтобы приобретать их самостоятельно.

Глава евродипломатии также привлекла внимание к урокам, извлеченные из конфликта в Украине, особенно в таких областях, как защита от беспилотников и передовые военные технологии. «Нам есть чему поучиться у Украины в плане возможностей, новых возможностей, таких как защита от беспилотников», — сказала, в частности, она.

Каллас напомнила, что Турция располагает «второй по величине армию в НАТО», а также «чрезвычайно мощной оборонной промышленностью».

Она подчеркнула, что Турция играет «очень, очень важную роль» в обеспечении европейской безопасности и региональной стабильности. «Безусловно, нам необходимо вести переговоры с Турцией», — сказала она, имея в виду процессы на Кавказе обстановку в сфере безопасности в целом.

Вместе с тем Каллас констатировала, кипрский вопрос остается важной темой в отношениях между Анкарой и Брюсселем. В этой связи дипломат выразила поддержку усилиям Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша по содействию диалогу между сторонами. «Полагаю, что мирное урегулирование позволило бы решить множество вопросов», — сказала она.

Говоря о ситуации в регионе Ближнего Востока она отметила, что действия Израиля и его поселенческая деятельность делают достижение решения о создании двух государств все более сложным.

Каллас подчеркнула, что Евросоюз сохраняет приверженность как твердой поддержке палестинцев, так и решению о создании двух государств.

«Мы видим, что насильственное вторжение поселенцев и создание поселений фактически делают невозможным решение о создании двух государств», — констатировала она.

Политик добавила, что ЕС последовательно поднимает этим вопросы при контактах с Израилем и продолжает выступать за диалог, несмотря на существующие разногласия.

Комментируя высказывания министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара, заявившего о нежелании вступать с ней в диалог, Каллас отметила, что «диалог по-прежнему необходим».

«Знаете, это сложный вопрос,. Но я полагаю, что это неправильный ответ в случае, когда вы не способны воспринимать критику»,-сказала она.

Кая Каллас обратила внимание, что международная обстановка становится все более сложной, что требует более тесного сотрудничества между партнерами, а взаимодействие с такими странами, как Турция, приобретает беспрецедентную важность.

«Обеспечение стабильности в регионе является одним из факторов, обуславливающим чрезвычайную важность продолжения диалога между ЕС и Турцией»,-резюмировала глава дипломатии Евросоюза.