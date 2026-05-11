Глава евродипломатии выступает за санкции против незаконных еврейских поселенцев

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Abdulrahman Yusupov
11 Май 2026•Обновить: 11 Май 2026
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду на достижение политического соглашения о введении санкций против израильтян, захватывающих палестинские территории на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
Об этом она заявила СМИ перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
«Я надеюсь, что нам действительно удастся добиться прогресса в этом вопросе»,- сказала она.
Глава евродипломатии подтвердила, что на данный момент ЕС не достиг согласия относительно приостановления действия положений Соглашения об ассоциации с Израилем, касающихся торговли.
Каллас отметила, что Евросоюз рассмотрит инициативу Франции и Швеции по ужесточению мер в отношении товаров из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.