Глава евродипломатии выступает за санкции против незаконных еврейских поселенцев

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду на достижение политического соглашения о введении санкций против израильтян, захватывающих палестинские территории на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Об этом она заявила СМИ перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Я надеюсь, что нам действительно удастся добиться прогресса в этом вопросе»,- сказала она.

Глава евродипломатии подтвердила, что на данный момент ЕС не достиг согласия относительно приостановления действия положений Соглашения об ассоциации с Израилем, касающихся торговли.

Каллас отметила, что Евросоюз рассмотрит инициативу Франции и Швеции по ужесточению мер в отношении товаров из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.