Глава Генштаба Пакистана отправился в Иран в рамках посреднической миссии Асим Мунир проведет переговоры с высокопоставленными официальными лицами Ирана

Начальник Генштаба ВС Пакистана Асим Мунир мая в рамках посреднической миссии между Ираном и США отправился в Тегеран.

Об этом сообщает иранское официальное информагентство IRNA со ссылкой на дипломатические источники.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсен Накви в ходе визита в Тегеран 20 мая провел переговоры с иранским коллегой Искандаром Мумини, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и президентом Масудом Пезашкианом.

Отмечалось, что в зависимости от итогов этого визита, Асим Мунир отправится в Тегеран для дальнейшего посредничества.