Глава Генштаба Пакистана отправился в Иран в рамках посреднической миссии

Ahmet Dursun, Abdulrahman Yusupov
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
Начальник Генштаба ВС Пакистана Асим Мунир мая в рамках посреднической миссии между Ираном и США отправился в Тегеран.
Об этом сообщает иранское официальное информагентство IRNA со ссылкой на дипломатические источники.
Мунир проведет переговоры с высокопоставленными официальными лицами Ирана.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсен Накви в ходе визита в Тегеран 20 мая провел переговоры с иранским коллегой Искандаром Мумини, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и президентом Масудом Пезашкианом.
Отмечалось, что в зависимости от итогов этого визита, Асим Мунир отправится в Тегеран для дальнейшего посредничества.