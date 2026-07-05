Онно Эйхелсхайм отметил, что предстоящий саммит в Анкаре станет «переломным моментом», а главным итогом должно стать выполнение обязательства по оборонным расходам на уровне 3,5%

Глава Генштаба ВС Нидерландов: роль Турции в НАТО возрастет Онно Эйхелсхайм отметил, что предстоящий саммит в Анкаре станет «переломным моментом», а главным итогом должно стать выполнение обязательства по оборонным расходам на уровне 3,5%

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Нидерландов Онно Эйхелсхайм заявил, что сокращение некоторых военных возможностей США приведет к дальнейшему усилению роли Турции в НАТО.

Об этом он заявил в беседе с «Анадолу» во время визита в Анкару в преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля.

Он подчеркнул, что предстоящий саммит в Анкаре станет «переломным моментом», а главным итогом должно стать выполнение обязательства по оборонным расходам на уровне 3,5%, согласованного ранее в Гааге.

По его словам, Нидерланды уже подготовили «Белую книгу» и выразили готовность выйти на целевой показатель в 5% оборонных расходов для НАТО.

Вторым ключевым направлением он назвал перераспределение ответственности внутри альянса в связи с тем, что США постепенно сокращают часть своих военных возможностей в Европе.

«Европейцы действительно начинают брать на себя больше ответственности внутри альянса. Это можно считать историческим моментом», — отметил он.

Говоря об ожиданиях от саммита, Эйхелсхайм подчеркнул необходимость продемонстрировать единство НАТО, подтвердить выполнение целевых показателей по оборонным расходам и обозначить возможные пути к миру в конфликтах на Украине и на Ближнем Востоке.

Комментируя сокращение американского военного присутствия в Европе, он заявил, что альянсу по-прежнему необходимы США, однако Европа должна постепенно брать на себя больше обязанностей.

Он отметил, что европейские страны способны восполнить часть возникающих пробелов, но для этого требуется время и развитие оборонной промышленности.

«Мы видим, что Турция обладает промышленной базой, способной удовлетворить эти потребности. Европейской оборонной промышленности еще предстоит пройти путь, чтобы достичь этого уровня», — сказал он.

По словам главы нидерландского Генштаба, Турция играет ключевую роль в НАТО как государство, обеспечивающее безопасность юго-восточного фланга альянса и обладающее второй по численности армией в блоке.

Он подчеркнул, что в условиях сокращения некоторых возможностей США роль Турции в НАТО будет только расти.

Эйхелсхайм также сообщил о планах расширения военного сотрудничества с Анкарой, включая проведение совместных учений, обмен опытом, полученным в ходе конфликта в Украине, и развитие взаимодействия между военными академиями.

Отдельно он отметил впечатления от турецкой оборонной промышленности, заявив, что провел день с представителями компаний и был «действительно впечатлен» их возможностями, подчеркнув перспективы дальнейшего сотрудничества.