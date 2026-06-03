По данным организации, с марта в результате ударов по медицинским объектам погибли 128 человек

Глава ВОЗ заявил о продолжающихся атаках на систему здравоохранения Ливана По данным организации, с марта в результате ударов по медицинским объектам погибли 128 человек

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что атаки на медицинский сектор Ливана продолжают уносить жизни людей и лишать население доступа к медицинской помощи.

В публикации в социальной сети X, посвященной ситуации в Ливане, где несмотря на режим прекращения огня продолжаются израильские удары, Гебрейесус отметил: «Атаки на систему здравоохранения в Ливане продолжают приводить к гибели людей и ограничивать доступ к медицинским услугам».

По его словам, в ходе последних столкновений на юге Ливана было зафиксировано множество атак, затронувших две из трех больниц города.

Гебрейесус сообщил, что, согласно предварительным данным, в результате ударов по больнице Джебель-Амиль накануне были ранены 39 медицинских работников. Серьезные повреждения получили отделение неотложной помощи и отделение интенсивной терапии.

Он также отметил, что больница Хирам в городе Тир на юге Ливана была повреждена в результате атак 22 и 31 мая. В этих инцидентах пострадали 37 сотрудников медицинского учреждения.

«Несмотря на ущерб, эти больницы продолжают справляться с возросшим потоком пациентов, связанным с массовыми жертвами», — подчеркнул глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, после эскалации боевых действий с 2 марта ВОЗ подтвердила 191 атаку на объекты здравоохранения.

«В результате этих нападений среди медицинских работников и пациентов погибли 128 человек, еще 371 получил ранения. ВОЗ вновь призывает обеспечить защиту медицинских служб, медицинского персонала, пациентов и медицинских учреждений в соответствии с нормами международного гуманитарного права», — заявил он.

Атаки Израиля и режим прекращения огня

Израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану 2 марта, заняв ряд населенных пунктов на юге страны. Власти Ливана тогда сообщали, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

24 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели временного 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, стороны договорились продлить перемирие еще на 45 дней с 17 мая и провести новый раунд переговоров в начале июня.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских атак погибли 3 433 человека.

Несмотря на действующее перемирие, израильская армия продолжает наносить удары и разрушать дома на юге Ливана. В свою очередь, Хезболла проводит атаки против израильских подразделений, обвиняя Израиль в нарушении режима прекращения огня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился усилить военные операции против Ливана.