Глава Военного комитета НАТО: Турция играет центральную роль в Альянсе Каво Драгоне отметил, что Турция обладает ключевым значением для НАТО благодаря своей армии, оборонной промышленности и географическому положению

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Турция играет центральную роль в Альянсе благодаря своей оборонной промышленности, военному потенциалу и геополитическому положению.

Каво Драгоне ответил на вопросы «Анадолу» в штаб-квартире в Брюсселе перед 36-м саммитом глав государств и правительств НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре при принимающей стороне Турции.

Адмирал, который занял эту должность в январе 2025 года, отметил, что его первое впечатление заключается в том, что НАТО является «сильным и здоровым альянсом», и спустя полтора года он подтверждает это наблюдение.

«Сегодня я могу сказать, что мы продолжаем двигаться вперед. Тогда мы просыпались, теперь мы стоим и идем. Конечно, можно обсуждать скорость нашего движения, но очевидно, что мы движемся в правильном направлении», - сказал Каво Драгоне.

Он отметил, что все союзники осознают угрозы, поэтому на прошлогоднем саммите в Гааге были взяты обязательства увеличить оборонные инвестиции.

«Теперь мы надеемся не только на эти обязательства, но и на их реализацию. Я считаю это правильной позицией. Достигли ли мы цели? Нет. Нам еще многое предстоит сделать, но мы движемся в правильном направлении. НАТО сегодня более сильное и более решительное. Это именно тот альянс, который нужен в нынешних условиях», - сказал он.

Каво Драгоне, говоря о периоде трансформации Альянса, отметил, что различия во взглядах между союзниками могут замедлять процессы, однако их преимущества значительно превышают недостатки.

«Альянс состоит из 32 демократий, и наличие некоторых разногласий между ними нормально. Более того, это добавляет ценность, поскольку позволяет вести диалог, обсуждать и находить общий путь», - подчеркнул он.

Он добавил, что союзники понимают, что различия значительно меньше по сравнению с преимуществами совместного планирования и укрепления взаимного доверия.

«Взаимное доверие с каждым днем становится все сильнее. Координация - это моя главная обязанность. Это элемент, который мы должны постоянно укреплять и развивать. Я считаю, что в этом мы успешны», - отметил Каво Драгоне.

Каво Драгоне, говоря о военном планировании и ожиданиях от анкарского саммита, заявил: «С военной точки зрения для нас важнее конкретные шаги, чем заявления. Декларации просты, нам нужны реальные результаты на местах. Поэтому наш главный ожидаемый результат - выполнение взятых обязательств. На саммите в Гааге были обещания. Теперь их нужно реализовать. Конечно, нереалистично ожидать, что все будет завершено за год. Но необходимо показать реальные шаги, которые превращают идеи и заявления в конкретные результаты. Также я ожидаю более сильной поддержки Украины и подтверждения готовности быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется. От оборонной промышленности я ожидаю сохранения позитивной динамики и максимально эффективного ее использования».

Комментируя возможное сокращение военного вклада США в Европе, Каво Драгоне заявил, что он уверен в способности Европы заполнить этот пробел.

Он подчеркнул, что это уже является необходимой задачей.

«На мой взгляд, этот дисбаланс был очевиден и год назад, и мы работаем над перестройкой нашей оборонной позиции. Существуют более крупные обязательства по инвестициям в структуру НАТО. Конечно, есть направления, которые требуют времени, их невозможно реализовать за одну ночь, но я верю, что мы сможем это сделать», - сказал он.

Каво Драгоне также отметил, что необходимо сохранять текущую динамику.

«Были сделаны важные шаги в области инвестиций. Также достигнут прогресс в вопросе принятия ответственности за защиту собственной территории. Я считаю, что мы в хорошем положении. Я верю, что Анкара еще больше укрепит эту решимость среди стран», - сказал он.

Говоря о роли Турции в НАТО, Каво Драгоне заявил: «Турция - сильный союзник. Она обладает второй по численности армией в Альянсе, и это, безусловно, сила. Но помимо этого, ее географическое положение крайне важно. Она находится в самом центре Черного моря, Средиземного моря и Ближнего Востока. С географической и военной точки зрения Турция уже выполняет очень важную роль. Недавно я посетил предприятия оборонной промышленности. Это действительно впечатляет. Я был под большим впечатлением. По моей оценке, Турция - сильный союзник и в будущем станет еще сильнее. Более того, я считаю, что она может служить примером для других союзников. Потому что инвестиции в оборонную промышленность, скорость производства и способность поставок находятся на очень высоком уровне. Географически Турция может находиться на границе Альянса, но во многих вопросах она находится в самом его центре. Мы доверяем Турции и рады видеть ее среди наших союзников».

Каво Драгоне также подчеркнул, что вопросы безопасности Турции должны рассматриваться союзниками на основе доверия.

«Если мы сможем продолжать доверять друг другу, как делаем это сегодня, я считаю, что это является ключом ко всему Альянсу. “32” - это не просто число. Если мы сможем действительно использовать этот потенциал, он будет означать гораздо больше», - подытожил Каво Драгоне.