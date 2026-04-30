Глава Белого дома призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Yasin Yorgancı, Marina Mussa
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Президент Израиля Ицхак Герцог может стать «национальным героем», если помилует премьер-министра Биньямина Нетаньяху, проходящего по делу о коррупции. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
В интервью новостной платформе Axios Трамп прокомментировал судебный процесс по делу о коррупции, в рамках которого обвиняется Нетаньяху.
По словам Трампа, Герцог мог бы стать «национальным героем», если бы принял решение о помиловании израильского премьера.
Трамп отметил, что вместо того, чтобы сосредоточиться на Иране, Нетаньяху вынужден возвращаться в залы судебных заседаний. «Во время войны? Да ладно», - сказал он.
Президент США заявил, что дело о коррупции против Нетаньяху выставляет Израиль в неприглядном свете. При этом Трамп преуменьшил значение предъявленных израильскому премьеру обвинений.
«Мы не можем позволить, чтобы это оставалось грузом над его головой», - сказал он.
Трамп также подчеркнул, что в такой ситуации Нетаньяху не сможет согласиться на «сделку», и заявил, что речь должна идти о полном помиловании.
Нетаньяху судят по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проходит обвиняемым по трем отдельным коррупционным делам, известным как «дело 1000», «дело 2000» и «дело 4000». Ему предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп уже направлял письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу с призывом помиловать Нетаньяху, обвиняемого в коррупции.
Несмотря на то что ранее Нетаньяху заявлял, что не будет просить о помиловании, в конце ноября 2025 года он обратился к Герцогу с такой просьбой по коррупционным делам, судебное разбирательство по которым продолжается около шести лет.