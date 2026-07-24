«Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней», - Эльвира Набиуллина

Глава Банка России: ускорение инфляции носит временный характер «Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней», - Эльвира Набиуллина

Наблюдаемое в настоящее время ускорение инфляции в России временное. С такой точкой зрения выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

«Наблюдаемое ускорение темпов роста цен мы рассматриваем как временное», - сказала глава ЦБ, слова которой цитируют российские СМИ.

По ее словам, оценки ЦБ устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся в диапазоне 4-5%.

«Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле, в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции. С учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным», -отметила Набиуллина.

«Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней», – указала она.

При этом глава Банка России не исключает возможность повышения ставки, если это потребуется для возврата инфляции к 4%.

«Эта политика, которую мы проводим, она привела к тому, что за полтора года устойчивая инфляция снизилась с двухзначных темпов до 4-5% - больше чем в два раза при пересчете на год. Полностью исключить возможность повышения ставки невозможно. И мы всегда об этом говорим. Мы будем проводить ту политику, которая необходима для того, чтобы вернуться к низкой инфляции», - сказала она.

Набиуллина также призвала не использовать «огульно» термин «стагфляция».

«Что касается сочетания в этом году более низких темпов роста, инфляция 6-7% и попытка назвать это стагфляцией. Мне кажется, не надо этот термин использовать «огульно». Как страшилки его часто используют, пугают всех стагфляцией. Понимают, что очень легко пугать людей тем, что непонятно», - подчеркнула глава регулятора.

Набиуллина напомнила, что у стагфляции есть свои характеристики: снижение деловой активности, высокий уровень безработицы, высокая, «даже ускоряющаяся» инфляция из-за неоправданно мягкой денежно-кредитной политики.

Глава ЦБ также привлекала внимание к мерам правительства по стабилизации ситуации на топливном рынке.

«Мы, кстати, внимательно послушали представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуации везде разные, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно, ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что в основном мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года», - отметила она.