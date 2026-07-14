По данным экспертов, этот тираннозавр жил в позднем меловом периоде, примерно 67 миллионов лет назад

Гигантский скелет тираннозавра продан за рекордные 50,1 млн долларов По данным экспертов, этот тираннозавр жил в позднем меловом периоде, примерно 67 миллионов лет назад

Во вторник, 14 июля на аукционе в Нью-Йорке гигантский скелет тираннозавра рекса был продан за 50,1 млн долларов, что стало новым рекордом цены на окаменелость динозавра.

Тираннозавр рекс, получивший прозвище «Гас», представляет собой внушительную фигуру: его рост составляет 12,5 футов, а длина — примерно 38 футов, как сообщает аукционный дом Sotheby’s, организовавший это историческое торговое мероприятие. Состоящий из 183 различных костей, а также десятков редких экземпляров ребер, которые не включаются в технический подсчёт костей, этот собранный скелет является одним из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра рекса, когда-либо обнаруженных, сообщил аукционный дом.

«Гас» был выставлен на аукцион в виде полностью смонтированной конструкции, готовой к размещению в экспозиции. Последний раз столь же целостный скелет динозавра был продан за столь высокую цену ровно два года назад, когда Sotheby's продал смонтированный скелет стегозавра под названием «Апекс» почти за 45 миллионов долларов. На тот момент это была рекордная сделка, которая значительно превысила оценочный диапазон цены от 4 до 6 миллионов долларов.

Согласно информации на сайте аукционного дома Sotheby's, компания прогнозировала, что скелет Гаса будет продан за 20 или 30 миллионов долларов. Однако, уже через 10 минут после начала торгов скелет стал «самым дорогим динозавром, когда-либо проданным на аукционе». В торгах приняли участие всего семь участников.

По данным экспертов, этот тираннозавр жил в позднем меловом периоде, примерно 67 миллионов лет назад. Его находка в формации Хелл-Крик в Южной Дакоте последовала за рядом аналогичных находок в этом регионе, который считается одним из самых известных мест нахождения окаменелостей динозавров в мире.