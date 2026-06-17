SAIPEM 7000 - третье по величине в мире полупогружное крановое судно

Гигантская крановая платформа Saipem 7000 вошла в Стамбульский пролив SAIPEM 7000 - третье по величине в мире полупогружное крановое судно

Гигантская крановая и трубоукладочная платформа «Saipem 7000» вошла в Стамбульский пролив утром 17 июня во время перехода из Ливии в Румынию (порт Констанца).

SAIPEM 7000 - третье по величине в мире полупогружное крановое судно.

Гигантское судно следует под флагом Багамских островов.

Колоссальное сооружение продвигалось через Стамбульский пролив в сопровождении буксиров Pacific Discovery и GH Discovery.

Длина судна составляет 198 метров, высота 135 метров, а водоизмещение 117 812 брутто-тонн.

Благодаря сдвоенной крановой системе SAIPEM 7000 может поднимать до 14 000 тонн за один раз. Судно способно выполнять укладку труб на глубинах более 2000 метров.

Флагманское судно «Nenehatun» Главного управления береговой безопасности Турции (KEGM), а также 6 лоцманов и 5 буксиров (Kurtarma-4, Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-12 и Kurtarma-Nazımtur) обеспечивали безопасную проводку и маневрирование SAIPEM 7000 в проливе.

Движение через Стамбульский пролив для транзитных судов в обоих направлениях было приостанавлено на время прохода платформы.

Saipem 7000 проложила 24-дюймовый трубопровод для проекта «Голубой поток», предназначенного для поставок газа из России в Турцию, до рекордной глубины в 2150 метров в Черном море.