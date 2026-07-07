Германия: союзники по НАТО намерены выделить Украине 140 млрд евро помощи

Союзники по НАТО намерены предоставить Украине помощь на общую сумму 140 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью радиостанции Deutschlandfunk в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

«Только за счет вкладов Европы и Канады мы можем гарантировать Украине 140 млрд евро на 2026 год и следующий год.Это станет очень мощным сигналом поддержки Украины», — подчеркнул министр.

По мнению Вадефуля, данное обязательство также продемонстрирует Москве решимость западных союзников продолжать поддержку Киева.

Вадефуль заявил, что последние события на поле боя свидетельствуют о новом этапе конфликта, в рамках которого Украина располагает возможностью наносить России более чувствительные удары.

Влияние военной и финансовой помощи Запада уже отчетливо проявляется на поле боя, сказал министр, подчеркнув необходимость дальнейшего усиления международного давления на Россию, чтобы вновь вернуть ее за стол переговоров.