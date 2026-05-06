Германия провела масштабную операцию против неонацистских группировок

В Германии прошли общенациональные операции и рейды против неонацистских структур.

Как сообщает Федеральная прокуратура в Карлсруэ, полиция и службы внутренней разведки начали операцию в землях Баден-Вюртемберг, Тюрингия, Гамбург и Бремен. Задержания проводятся в отношении 36 человек, которых подозревают в создании преступных организаций «Jung und Stark» («Молодые и сильные») и «Deutsche Jugend voran» («Немецкая молодежь вперед») либо в участии в них.

В рамках общенациональных рейдов было проведено около 50 обысков в различных объектах.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) сообщило, что с середины 2024 года в стране наблюдается рост числа новых молодежных групп, связанных с ультраправыми кругами, а также увеличение преступлений, связанных с их деятельностью.