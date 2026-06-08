Германия, Франция и Испания намеревались совместно разработать экосистему воздушного боя нового поколения, которая должна была поступить на вооружение в 2040-х годах

Германия отказалась от совместного с Францией проекта по созданию истребителя FCAS Германия, Франция и Испания намеревались совместно разработать экосистему воздушного боя нового поколения, которая должна была поступить на вооружение в 2040-х годах

Германия и Франция приостановят совместный проект по созданию европейского истребителя (FCAS).

По данным деловой газеты «Handelsblatt», канцлер Фридрих Мерц сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что создание совместного самолета «не будет продолжено». Это окончательно положит конец многолетнему тупику вокруг этого многомиллиардного проекта.

Проект истребителя FCAS (Future Combat Air System) считался одной из самых амбициозных оборонных программ Европы. Германия, Франция и Испания намеревались совместно разработать экосистему воздушного боя нового поколения, которая должна была поступить на вооружение в 2040-х годах.

Однако этот многомиллиардный проект на протяжении многих лет затягивался из-за споров между участвующими странами и оборонной промышленностью. Задержки возникали снова и снова, поскольку партнеры не могли договориться об ответственности, технологиях и распределении контрактов.