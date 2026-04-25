Германия направит минный тральщик в Средиземное море Однако министр обороны Германии Борис Писториус не уточнил сроки отправки тральщика в Средиземное море

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о планах направить минный тральщик в Средиземное море, чтобы сэкономить время в случае возможной миссии в Ормузском проливе. Об этом глава Минобороны Германии сообщил в интервью газете Rheinischen Post.

Писториус отметил, что основным условием участия ВМС Германии в Ормузском проливе является прекращение боевых действий.

Он подчеркнул, что Германия располагает одними из крупнейших вооруженных сил в Европе и потому должна брать на себя ответственность.

По словам Писториуса, немецкий флот обладает высокой компетенцией в вопросе обнаружения и обезвреживания морских мин и может внести вклад в обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Министр пояснил, что участие в миссии возможно только при получении мандата Бундестага (парламента Германии). И в этой связи было принято решение заранее направить часть сил в Средиземное море, «чтобы сэкономить время», - отметил он.

«Мы направим в Средиземное море минный тральщик», — сказал Писториус, указав на то, что его будет сопровождать корабль управления и снабжения.

По словам министра,Германия с целью оказания поддержки в Ормузском проливе временно и в разумных пределах сократит свои обязательства в других регионах в координации с партнерами.

Писториус напомнил, что аналогичный подход применялся при запуске миссии «Аспидес» в Красном море, обратив внимание на то, что в тот период, в ожидании решений ЕС и Бундестага , было принято решение отправить соответствующий фрегат в Средиземное море, что значительно ускорило начало миссии.

Отвечая на вопрос о возможности расширения мандата миссии ЕС «Аспидес», министр заявил, что это является «подходящим и заслуживающим рассмотрения вариантом». «Мандат Совета Безопасности ООН был бы предпочтителен, однако в настоящее время это маловероятно», - сказал он.

Писториус указал, что географически мандат миссии «Аспидес», уже охватывает Персидский залив, однако до сих пор силы миссии могли предотвращать угрозы гражданскому судоходству в Красном море, применяя военные средства, в связи с чем правовую базу миссии следует адаптировать.

