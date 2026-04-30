Берлин и Рим подтвердили свою поддержку усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи Газе в соответствии с международным правом

Германия и Италия призывают Израиль воздерживаться от «безответственных действий» в отношении флота «Глобал Сумуд» Берлин и Рим подтвердили свою поддержку усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи Газе в соответствии с международным правом

В четверг, 30 апреля Германия и Италия призвали Израиль соблюдать нормы международного права и воздерживаться от «безответственных действий» после того, как израильские войска перехватили в международных водах флотилию с гуманитарной помощью, направлявшуюся в сектор Газа.

«Италия и Германия с большой озабоченностью следят за развитием событий вокруг флотилии «Глобал Сумуд», которая была задержана прошлой ночью в международных водах у побережья Греции», — говорится в совместном заявлении Берлина и Рима.

«Мы призываем к полному соблюдению применимого международного права и воздержанию от безответственных действий. Нашим общим главным приоритетом является обеспечение безопасности наших граждан в соответствии с международным гуманитарным правом», — отмечается в заявлении.

Правительства Германии и Италии также подтвердили свою поддержку усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи Газе в соответствии с международным правом и стандартами.

Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что военно-морские силы перехватили и задержали более 20 судов флотилии «Глобал Сумуд» в международных водах Средиземного моря и задержали около 175 активистов, находившихся на борту. Нападение произошло вблизи греческого острова Крит, в сотнях морских миль (более 1000 километров) от Израиля.

Флотилия, везущая гуманитарную помощь, отплыла две недели назад с итальянского острова Сицилия; в ее состав входило 58 судов, целью которых было прорвать многолетнюю блокаду Газы со стороны Израиля.

С 2007 года Израиль ввел жесткую блокаду сектора Газа, в результате чего 2,4 миллиона жителей территории оказались на грани голода.

В октябре 2023 года израильская армия начала жестокую двухлетнюю операцию в Газе, в результате которой погибло более 72 000 человек, более 172 000 получили ранения, а на осажденной территории причинены огромные разрушения.