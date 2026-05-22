«ВСУ наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны» – Генштаб

Генштаб ВС Украины опроверг заявления РФ о нанесении удара по колледжу Старобельске «ВСУ наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны» – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг заявления российской стороны о нанесении удара по колледжу в городе Старобельске в подконтрольной РФ Луганской области.

«Информируем, что Вооруженные Силы Украины наносят поражения по военной инфраструктуре и объектам, которые используются в военных целях, строго соблюдая нормы международного гуманитарного права, законов и обычаев войны» – говорится в сообщении Генштаба в Телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что в ночь на 22 мая 2026 года был поражен ряд российских объектов, среди которых «нефтеперерабатывающий завод, склады боеприпасов, средства ПВО, пункты управления и живая сила противника, в том числе и один из штабов подразделения «Рубикон» в районе города Старобельск».

««Рубикон» – российское военное спецподразделение «Центр перспективных беспилотных технологий», представители которого регулярно наносят поражения по мирному населению и гражданским объектам на территории Украины», - отметили в Генштабе.

Ранее президент России Владимир Путин осудил удар по колледжу в городе Старобельске в подконтрольной РФ Луганской области Украины.

Путин назвал «террористическим» удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа, отметив, что заслушал доклады с региона, министра обороны, министра Министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. «На данный момент известно о том, что шесть человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов ещё продолжается», - сказал президент РФ.

Путин акцентировал внимание на том, что «никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб либо родственных им служб рядом с общежитием нет».

«Удар не был случайным, он прошёл в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, ещё раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что», - отметил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «чудовищным преступлением». МИД России обвинил киевские власти в подрыве политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта в свете атаки на колледж в городе Старобельск.

По данным СК России, по факту атаки БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).