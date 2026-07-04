Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что «несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск»

Генштаб ВС Украины: Константиновка остается под контролем украинских сил Между тем в Генштабе ВС РФ заявили, что «несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск»

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) опроверг заявление Москвы о переходе Константиновки в Донецкой области под контроль российских войск. Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев в комментарии «Интерфакс-Украина».

«По данным отображения оперативной обстановки в АС ЦОК ВСУ «Дзвин», линии боевого соприкосновения системы DELTA, населенный пункт Константиновка находится под контролем Сил обороны Украины. Воинские части и подразделения 19 АК УВ(с) «Восток» продолжают ведение оборонительной операции на определенных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему», – сказал спикер Генштаба.

При этом Ковалев отметил, что противник не оставляет попыток «завладеть» Константиновкой. По его словам, есть случаи инфильтрации малочисленных пехотных групп (1-3 человека) в глубину боевых порядков украинских войск.

«Обстановка остается сложной, но находится под контролем Сил обороны Украины», – добавил он.

В группировка войск «Восток», в свою очередь, также заявили о контроле над Константиновкой.

«Константиновка контролируется подразделениями Сил обороны Украины, в части городских районов продолжаются постоянные боеприкосновения», - сообщили военные.

Между тем 3 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что «взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока славянско-краматорско-константиновский укрепрайон». «Город, мы все с вами это хорошо знаем, является ключевым транспортным и крупным индустриальным центром Донбасса», - сказал он.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, в свою очередь, отметил, что в настоящее время воинские части, взявшие под контроль Константиновку, «без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны населенным пунктом Дружковка».

«Несмотря на меры, принятые командованием ВСУ, украинским подразделениям не удалось удержать город под натиском российских войск.В ходе наступательных действий штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. Тем самым провели изоляцию гарнизона противника в городе. В дальнейшем, используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и полностью овладели Константиновкой.Общая площадь перешедшей территории составила более 66 кв. км», - сказал Рудской.

«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», - добавил он.