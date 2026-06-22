Генштаб ВС Украины заявил об ударе по центру космической связи «Дубна» в Московской области ЦКС «Дубна» обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания

Генштаб ВС Украины заявил о нанесении удара по центру космической связи «Дубна» в Московской области.

21 июня и в ночь на 22 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение объектам на территории РФ, следует из публикации в Telegram-канале Генштаба ВС Украины в понедельник, 22 июня.

«Поражен центр космической связи «Дубна» в Московской области. На объекте наблюдается масштабное задымление. Ущерб врагу уточняется»,- следует из текста.

Сообщается о поражении полигона подготовки операторов БПЛА, логистическая инфраструктуры, порта Кавказ. «Также украинские воины поразили полигон подготовки операторов БПЛА в районе Дебальцево на территории Луганской области, а также пункты управления БПЛА в районах Мирнограда и Перестройки Донецкой области»,- отметили в Генштабе.

Кроме того, как утверждается, поражены командно-наблюдательные пункты противника в районе Ильок-Пеньковки Белгородской области (РФ) и в районе Покровска Донецкой области. «Также нанесено поражение автомобильному мосту в районе Васильевки Запорожской области, который используется для опрокидывания войск и обеспечения российской оккупационной армии»,- следует из публикации.

По результатам дополнительного анализа данных, подтверждено поражение 21 июня инфраструктуры порта «Кавказ» в Краснодарском крае России и двух автомобильных паромов, отметили в Генштабе ВС Украины, уточнив, что эти объекты используются для обеспечения российских войск в южных регионах Украины.

В заявлении подчеркнуто, что украинская армия продолжит «системно снижать» возможности противника.

Российская сторона подтвердила информацию об атаке на ЦКС «Дубна»

Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке беспилотников, функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили российским государственным СМИ в пресс-службе головной структуры центра - ГП «Космическая связь».

«Была массовая атака беспилотников. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено. Предпринимаются меры по ликвидации последствий. Персонал ЦКС не пострадал», - поделились в организации.

Известно, что центр Космической Связи (ЦКС) «Дубна» — крупнейшая станция космической связи в России. Является одним из 5 центров космической связи ФГУП «Космическая связь». Крупный российский спутниковый телепорт ЦКС «Дубна» обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания.