Генштаб ВС Ирана: США «увязнут в болоте» в случае попытки новой атаки

Tolga Akbaba, Ulviyya Amoyeva
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
Новая атака США на Иран приведет к еще более сокрушительным последствиям.
Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.
По сообщению полуофициального иранского агентства Fars, Шекарчи предупредил США о возможных последствиях в случае нападения на Иран.
Генерал подчеркнул, что любая новая атака США на Иран обернется еще более разрушительными результатами.
Агрессоры столкнутся с неожиданными сценариями, и США вновь «увязнут в болоте».