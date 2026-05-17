Генштаб ВС Ирана: США «увязнут в болоте» в случае попытки новой атаки Генерал Абольфазль Шекарчи предостерег Вашингтон по поводу последствий возобновления атак

Новая атака США на Иран приведет к еще более сокрушительным последствиям.

Об этом заявил официальный представитель Генштаба ВС Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

По сообщению полуофициального иранского агентства Fars, Шекарчи предупредил США о возможных последствиях в случае нападения на Иран.

Генерал подчеркнул, что любая новая атака США на Иран обернется еще более разрушительными результатами.

Агрессоры столкнутся с неожиданными сценариями, и США вновь «увязнут в болоте».​​​​​​​

