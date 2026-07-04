«В результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ», - утверждают в Генштабе ВС Украины

Генштаб ВСУ заявил о выводе из строя более 42% нефтеперерабатывающих мощностей РФ «В результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ», - утверждают в Генштабе ВС Украины

Генштаб ВС Украины заявил о выведении из строя 42,74% нефтеперерабатывающих мощностей РФ по состоянию на начало июля 2026.

«В результате атак выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтепереработки РФ. Масштаб поражений: в течение последнего месяца успешно атаковано 8 нефтеперерабатывающих заводов», - утверждается в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что «ликвидировано или критически повреждено более 60 РВС (резервуаров), из которых 58% с нефтепродуктами, а 42% с сырой нефтью».

По мнению украинских военных, «за год (с августа 2025) суммарный ущерб отрасли достиг 13,5 млрд долларов».

Удары, как утверждают в Генштабе ВСУ, привели к топливному кризису, сокращению добычи и постоянной переноске сроков ремонтов «из-за невозможности получить необходимые запчасти и оборудование».