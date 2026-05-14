Гентский университет выходит еще из 5 проектов с участием израильских партнеров Совет запустит процедуру одновременного выхода из спорных проектов программы Horizon Europe

Гентский университет в Бельгии выйдет еще из 5 спорных исследовательских проектов с участием израильских партнеров. Об этом заявила ректор Гентского университета Бельгии (UGent) Петра де Суттер.

Как сообщило официальное бельгийское агентство Belga, де Суттер сделала заявление после заседания Совета управляющих UGent на фоне усилившейся критики из-за затягивания процесса прекращения сотрудничества с израильскими университетами и исследовательскими учреждениями, начатого университетом в 2024 году.

По ее словам, совет запустит процедуру одновременного выхода из 5 спорных проектов программы Horizon Europe («Горизонт Европа»), в которых участвуют израильские партнеры.

Де Суттер напомнила, что ранее университет по той же причине вышел из проекта OSTEONET. По ее словам, этот пример показал, что выход из проектов возможен «без одностороннего расторжения договоров и риска столкнуться с крупными требованиями о компенсации».

Ректор также отметила, что из-за решений UGent в отношении израильских организаций некоторые международные партнеры вышли из совместных с университетом проектов.

По данным местных СМИ, Гентский университет при этом планирует продолжить участие в 5 других проектах с израильскими партнерами, поскольку некоторые из этих организаций, как утверждается, «не были причастны к серьезным нарушениям прав человека».

Кроме того, сообщается, что реализация решения университета о выходе из проектов затянулась, а 3 проекта с участием израильских организаций завершатся до окончания процедуры выхода.

В мае 2024 года UGent принял решение прекратить действующее сотрудничество с израильскими партнерами, получившими отрицательную оценку с точки зрения политики в области прав человека и исследований «двойного назначения» dual-use.

28 марта университет в рамках этого курса объявил о выходе из исследовательского проекта OSTEONET, поддерживаемого Европейским союзом, из-за опасений, связанных с сотрудничеством с израильским партнером.