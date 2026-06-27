Мы находимся в самой сложной и опасной обстановке в сфере безопасности со времени окончания холодной войны» - заявила Бенедетта Берти

Генсек Парламентской ассамблеи НАТО: Турция является сильным союзником с точки зрения «ресурсов, потенциала и вклада» Мы находимся в самой сложной и опасной обстановке в сфере безопасности со времени окончания холодной войны» - заявила Бенедетта Берти

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО (ПА) Бенедетта Берти отметила, что Турция является одним из сильных союзников Альянса благодаря ресурсам, выделяемым на оборону, имеющимся военным возможностям и вкладу в операции НАТО, а также подчеркнула, что турецкие парламентарии играют чрезвычайно активную роль в работе Ассамблеи.

Берти поделилась своими оценками с корреспондентом «Анадолу» в связи с саммитом глав государств и правительств стран НАТО, который состоится в Анкаре 7–8 июля, а также в преддверии парламентского саммита НАТО, который пройдет завтра и 29 июня в Стамбуле.

Отметив, что НАТО находится на очень важном этапе своего развития, Берти сказала: «Если говорить в первую очередь о ситуации в сфере безопасности, то, как указано в последней Стратегической концепции НАТО, принятой союзниками в 2022 году, мы находимся в самой сложной и опасной обстановке в сфере безопасности со времени окончания холодной войны».

Мы сталкиваемся с постоянными гибридными угрозами, начиная от войны в Украине, саботажа, перерезания подводных кабелей и заканчивая кампаниями по дестабилизации, а также подчеркнул, что в окружающем регионе, простирающемся от Ближнего Востока до восточной зоны соседства Альянса, царит нестабильность.

Берти подчеркнула, что позиции НАТО сейчас сильнее, чем когда-либо с момента окончания «холодной войны»: «Ведь у нас есть новые планы в области обороны. Европейские союзники и Канада с 2017 года вложили в оборону дополнительно 1 триллион долларов. Таким образом, данные свидетельствуют о том, что мы укрепились, однако нельзя не признать, что обстановка в сфере безопасности остается крайне нестабильной и изменчивой».

Турция выделяется как сильный союзник по всем трем показателям

Бенедетта Берти обратила внимание на важность Турции в этой обстановке безопасности: «Турция является союзником НАТО с 1952 года, то есть уже более 70 лет. Поэтому она является одним из основных членов Альянса. Как напомнил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Турцию, Турция тратит на оборону более 2 % своего ВВП и обладает невероятным оборонным потенциалом».

По ее словам, турецкая армия оснащена новейшими технологиями: «Для НАТО финансовые ресурсы и потенциал имеют огромное значение. Если же посмотреть на вклад, то мы видим, что Турция вносит значительный вклад во многие миссии и операции НАТО — от Западных Балкан до борьбы с терроризмом в рамках миссии НАТО в Ираке, а также в укрепление сдерживающего потенциала и обороноспособности. В НАТО мы ориентируемся на три основных критерия: ресурсы, потенциал и вклад. По всем этим трем направлениям можно ясно видеть, что Турция является сильным союзником».

Коснувшись темы межпарламентского сотрудничества, генсек добавила: «В Ассамблее присутствует очень сильная турецкая парламентская делегация. Турецкие депутаты активно участвуют в нашей работе; более того, через несколько дней мы отправляемся в Стамбул. Там, при поддержке Великого национального собрания Турции (TBMM), мы проведем саммит, на который соберутся все спикеры парламентов стран-членов НАТО. Это свидетельствует о том, насколько активную роль играет Турция в Парламентской ассамблее НАТО.

Главной темой саммита, который пройдет в Турции, обладающей мощной экосистемой оборонной промышленности, станет «реализация»

Берти заявила, что его основное ожидание от Анкарского саммита заключается в переходе к «реализации».

Берти так резюмировал эту необходимость:

«Прежде всего, первым испытанием с точки зрения реализации исторического решения, принятого в прошлом году союзниками о повышении расходов на оборону и безопасность до 5 процентов ВВП к 2035 году, станет то, будут ли страны ежегодно увеличивать свои оборонные бюджеты. Первым показателем успеха в Анкаре станет демонстрация того, что мы продолжаем вкладывать больше средств в оборону. Второй проверкой станет не просто увеличение расходов, а преобразование этих ресурсов в конкретные и полноценные военные возможности, то есть важно будет продемонстрировать, что инвестиции в оборону приводят к укреплению военного потенциала. В связи с этим на саммите также будет обсуждаться вопрос о том, как еще больше укрепить инфраструктуру оборонной промышленности в рамках всего трансатлантического альянса».

Я полагаю, что саммит, который пройдет в Турции, обладающей мощной экосистемой оборонной промышленности, станет важным сигналом и в этом плане. И, наконец, я думаю, что на нем будет продемонстрировано, что поддержка Украины продолжается».

Подчеркнув, что каждый саммит НАТО одновременно является платформой для демонстрации трансатлантического единства и солидарности, Берти отметилал: «Этот вопрос также будет занимать одно из первых мест в повестке дня».

Ассамблея парламентариев НАТО играет активную роль в реализации решений, принятых на саммитах

Ассамблея парламентариев НАТО , на протяжении 71 года выступающая в качестве моста между НАТО и парламентами стран-членов, представляет собой совершенно особую структуру: «Поскольку ПА НАТО, несмотря на свою институциональную отделенность от НАТО, была создана с целью обеспечения связи между решениями, принимаемыми в НАТО, и гражданами посредством парламентов. Для того чтобы трансатлантический альянс оставался сильным, необходимы прочные связи не только между правительствами, но и на политическом уровне, а также между народами. Ассамблея НАТО как раз и берет на себя эту задачу».

Отметив, что в Ассамблее, насчитывающей 281 депутата из 32 стран-союзниц, депутаты представляют весь политический спектр своих стран, Берти сказала: «Они собираются вместе, достигают консенсуса, укрепляют трансатлантические связи и обсуждают вопросы безопасности и обороны. Сегодня это приобретает еще большее значение, поскольку мы переживаем исторический период для НАТО».

Глава парламента подчеркнула, что решения принимаются на саммитах, но реализуются в парламентахл:

«Именно парламенты утверждают бюджеты, обеспечивающие продолжение расходов на оборону. Именно парламенты вносят изменения в законодательство о закупках, чтобы быстрее приобретать оборонные возможности. Именно парламенты принимают законы, направленные на поддержку оборонной промышленности. Таким образом, парламенты играют центральную роль в претворении решений, принятых на саммитах, в реальность. Ассамблея парламентариев НАТО также выполняет очень важную роль в этом процессе».

Она отметила, что благодаря своей должности у него появилась возможность выслушивать мнения парламентариев по вопросам повестки дня Альянса: «Я вижу, что все депутаты НАТО ПА осознают важность увеличения инвестиций в оборону. В частности, они считают, что европейские союзники, а также Канада, Великобритания, Турция и Норвегия должны развивать свои потенциалы таким образом, чтобы сформировать более сбалансированные трансатлантические отношения. Таким образом, они верят, что со временем Европа сможет взять на себя более значительную лидирующую роль в области конвенционального сдерживания и обороны».

По ее словам, парламентарии осознают необходимость налаживания открытого, честного и искреннего диалога с гражданами, Берти добавил: «Нам нужно объяснить общественности, почему необходимо увеличить инвестиции в оборону. Мы должны разъяснить угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Иногда нам приходится говорить и о сложных выборах, поскольку, выделяя больше ресурсов на оборону, приходится идти на жертвы в других сферах».

Берти, отметила, что инвестиции в оборону можно рассматривать и как инструмент поддержки экономики: «Мы обсуждаем все эти вопросы в Ассамблее, но в конечном итоге главное — это способность наладить открытое, прозрачное и конструктивное общение с гражданами».

Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) примет Парламентский саммит НАТО

Бенедетта Берти также коснулась темы Парламентского саммита НАТО, который начнётся 28 июня в Стамбуле под руководством председателя TBMM Нумана Куртулмуша и продлится два дня.

«В последние несколько лет Парламентская ассамблея НАТО организует отдельный саммит спикеров парламентов незадолго до саммита НАТО. На этой встрече собираются спикеры парламентов стран НАТО, и мы оцениваем, что означают для парламентов решения, которые правительства примут на саммите НАТО. На этот раз мы сосредоточимся, в частности, на том, какую роль парламенты будут играть в реализации целевого показателя в 5 % на оборонные расходы. Как парламенты будут поддерживать оборонные бюджеты? Как они будут принимать необходимые законы? Как они создадут благоприятные условия для развития оборонной промышленности? Иными словами, основная цель заключается в том, чтобы донести решения, принятые на саммите, до парламентов и совместно с председателями парламентов — представителями высших законодательных органов своих стран — оценить, как мы можем способствовать реализации этих решений».