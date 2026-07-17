Искусственный интеллект не может находиться под контролем лишь группы стран или компаний, заявил Гутерриш

Генсек ООН призвал создать глобальную систему управления ИИ Искусственный интеллект не может находиться под контролем лишь группы стран или компаний, заявил Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал сформировать глобальную систему управления искусственным интеллектом, подчеркнув, что развитие этой технологии не должно определяться лишь ограниченным кругом стран и компаний.

Гутерриш выступил на церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года, которая проходит в китайском Шанхае под девизом «Партнерство в сфере искусственного интеллекта ради более светлого будущего».

По его словам, искусственный интеллект представляет собой одновременно одну из крупнейших возможностей и один из наиболее серьезных рисков XXI века. «Технология, которая будет формировать будущее человечества, должна формироваться всем человечеством. Искусственный интеллект не может находиться под контролем лишь группы стран или компаний. Каждая страна должна иметь место за столом переговоров», - заявил глава организации.

- Треть населения мира по-прежнему не имеет доступа к интернету

Генсек ООН отметил, что искусственный интеллект способен содействовать развитию здравоохранения, образования, продовольственной сферы и рынка труда. Вместе с тем, предупредил он, развивающиеся государства рискуют остаться позади.

Гутерриш обратил внимание на то, что основные технологии в сфере ИИ сегодня разрабатываются ограниченным числом стран и компаний. «Треть населения мира по-прежнему не имеет доступа к интернету», - подчеркнул он.

Генеральный секретарь ООН назвал три основных приоритета глобального управления искусственным интеллектом: развитие соответствующих возможностей в развивающихся странах, установление международных стандартов безопасности и обеспечение экологической устойчивости.

Он также отдельно указал на риски, связанные с влиянием ИИ на детей. «Ни одна система искусственного интеллекта не должна становиться доступной детям до тех пор, пока не будет доказана ее безопасность», - предупредил Гутерриш.