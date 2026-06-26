Антониу Гутерриш выступил с заявлением по случаю Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Генсек ООН призвал к внедрению инновационных подходов в противодействии наркотрафику Антониу Гутерриш выступил с заявлением по случаю Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом

Незаконный оборот наркотиков наносит вред людям и сообществам, а также подпитывает насилие, преступность и нестабильность.

Об этом генсек ООН Антониу Гутерриш заявил по случаю Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 26 июня.

«Поскольку распространение синтетических наркотиков и рост сетей онлайн-торговли усугубляют этот кризис, мы должны вновь подтвердить свою приверженность смелым, инновационным и научно обоснованным решениям», - следует из публикации в аккаунте главы организации в социальной сети американской компании Х.

7 декабря 1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/112, в которой постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для достижения цели создания международного общества, свободного от наркомании.

В этой резолюции предлагаются дальнейшие меры на основе Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.

Ежегодно в поддержку Дня выступают частные лица, сообщества и организации, целью которых является распространение информации о проблеме злоупотребления наркотическими средствами.

Наркоторговля как глобальная проблема

По данным ООН, в последние десятилетия в мире наблюдается рост масштабов наркопотребления и количества наркотиков, представленных на рынке.

Столетнее доминирование героина на мировых рынках незаконных опиоидов все чаще подвергается испытаниям в связи с изменениями в сфере незаконных поставок опиоидов. Производство, изъятия и потребление кокаина продолжают расти, в то время как низкая себестоимость производства и снижение риска обнаружения синтетических наркотиков способствуют их росту на рынках незаконных наркотиков.

Группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, ищут технологические инновации, чтобы охватить новые аудитории и обеспечить все более широкое распространение наркотиков среди потребителей, что способствует росту их бизнеса, оборот которого исчисляется миллиардами долларов.

Рынки незаконных наркотиков приспосабливаются к изменениям, а организованная преступность всегда стремилась использовать пробелы в системе управления и регулирования.