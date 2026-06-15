Гутерриш выразил признательность Пакистану, Катару, Египту, Саудовской Аравии и Турции за конструктивную роль в поддержке переговоров

Генсек ООН приветствовал мирное соглашение между США и Ираном Гутерриш выразил признательность Пакистану, Катару, Египту, Саудовской Аравии и Турции за конструктивную роль в поддержке переговоров

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил удовлетворение в связи с достижением мирного соглашения между США и Ираном. Об этом говорится в заявлении офиса официального представителя главы Всемирной организации.

«Генеральный секретарь приветствует достижение США и Ираном договоренности по мирному соглашению, которое предусматривает немедленное и долгосрочное прекращение огня, возобновление работы Ормузского пролива, а также рамки для дальнейших переговоров», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что это является критически важным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта.

«Генеральный секретарь выражает глубокую признательность Пакистану, Катару, Египту, Саудовской Аравии, Турции и другим региональным странам за конструктивную роль в поддержке переговоров, приведших к мирному соглашению», - подчеркнули в ООН.