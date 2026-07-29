Генсек ООН назвал урегулирование на Кипре жизненно важным

Организация Объединенных Наций не может силой навязать мир на Кипре, однако сохраняет полную решимость поддерживать население острова.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции по итогам встречи в буферной зоне с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом и лидером греческой части Кипра Никосом Христодулидисом.

Гутерриш сообщил, что получил согласие обеих сторон и стран-гарантов на переход к встрече в формате «5+1», отметив необходимость предварительной подготовки, включая меры по укреплению доверия и содержательную проработку.

«ООН не может силой навязать мир (на Кипре), однако хочу предельно ясно заявить: в этот критически важный для острова и всего региона период ООН сохраняет полную решимость оказывать поддержку населению Кипра», - подчеркнул генсек.

По его словам, достижение урегулирования на Кипре имеет жизненно важное значение не только для защиты интересов населения Кипра и обеспечения мира, но и для укрепления стабильности в регионе, в котором наблюдается опасная тенденция по дестабилизации.

Гутерриш также отметил, что на него произвели впечатление работа Комитета по пропавшим без вести и деятельность технических комитетов. «Я особо рассчитываю на неизменную поддержку трех стран-гарантов Турции, Греции и Великобритании», - добавил генсек ООН.

Гутерриш отметил, что видит стремление к мирному и общему будущему на Кипре, подчеркнув, что работа над «всеобъемлющим и устойчивым» урегулированием продолжается.

По его словам, в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре проведение отдельной встречи по кипрскому вопросу не планируется. Вместе с тем стороны при участии стран-гарантов продолжат решительно работать над достижением урегулирования.

Говоря о ситуации в регионе, Гутерриш указал на сохраняющуюся геополитическую напряженность. «Это регион, в котором мы наблюдаем множество затяжных конфликтов, а также то, как они могут расширяться», - сказал он.

Генсек ООН выразил уверенность, что успешное урегулирование кипрского вопроса окажет стабилизирующее воздействие на регион. «С другой стороны, при отсутствии решения своих проблем Кипр становится более уязвимым перед угрозами», - отметил он.

Гутерриш также подчеркнул необходимость уважать полномочия ВС ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

По его словам, миротворческие силы ООН уже более 60 лет способствуют сохранению общей стабильности в условиях хрупкой обстановки, а продолжение их эффективной деятельности зависит от сотрудничества всех сторон.