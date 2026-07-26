Генсек ООН Гутерриш призвал Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии

Ahmet Karaahmet, Elmira Ekberova
26 Июля 2026•Обновить: 26 Июля 2026
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудив нарушения со стороны Израиля, подчеркнул необходимость полного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Гутерриш опубликовал соответствующее заявление в социальной сети X, принадлежащей американской компании.
Генсек ООН отметил, что нарушение Израилем соглашения о разъединении сил от 1974 года является неприемлемым, и призвал прекратить подобные действия.
«Необходимо полностью уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии», — заявил Гутерриш.
После падения режима Башара Асада израильская армия, нарушив подписанное в 1974 году «Соглашение о разъединении сил», построила более 10 военных баз и объектов в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, которые были заняты Израилем на юге Сирии.