Глава ООН раскритиковал нарушения Израилем соглашения о разъединении сил 1974 года и потребовал прекратить подобные действия

Генсек ООН Гутерриш призвал Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии Глава ООН раскритиковал нарушения Израилем соглашения о разъединении сил 1974 года и потребовал прекратить подобные действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, осудив нарушения со стороны Израиля, подчеркнул необходимость полного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Гутерриш опубликовал соответствующее заявление в социальной сети X, принадлежащей американской компании.

Генсек ООН отметил, что нарушение Израилем соглашения о разъединении сил от 1974 года является неприемлемым, и призвал прекратить подобные действия.

«Необходимо полностью уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии», — заявил Гутерриш.

После падения режима Башара Асада израильская армия, нарушив подписанное в 1974 году «Соглашение о разъединении сил», построила более 10 военных баз и объектов в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, которые были заняты Израилем на юге Сирии.