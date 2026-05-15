Генсек ОДКБ заявил о мощном военно-политическом потенциале организации

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил о мощном военно-политическом потенциале организации.

Обращение Масадыкова по случаю 34-й годовщины подписания Договора о коллективной безопасности опубликовала пресс-служба ОДКБ в пятницу, 15 мая.

Глава организации напомнил, что 15 мая отмечается знаменательная дата – День подписания Договора о коллективной безопасности.

Решение, принятое в Ташкенте более тридцати лет назад, стало судьбоносным для евразийского пространства, заложенный тогда фундамент позволил выстроить эффективную систему коллективной безопасности, отметил он.

Организация непрерывно совершенствуется, адаптируя свои механизмы к новым реалиям, но верность духу Договора 1992 года и принципам равноправия остается неизменным залогом нашего мирного будущего, следует из текста обращения. «В этот день мы отдаем дань уважения политической мудрости руководителей, стоявших у основ создания ОДКБ, сумевших сквозь турбулентность эпохи разглядеть незыблемую ценность союзничества. Выкованная временем солидарность, основанная на общей истории и стратегическом партнерстве, и сегодня служит надежным щитом от любых попыток дестабилизации», - отметил Масадыков.

По его словам, ОДКБ прошла значительный путь от политического соглашения до многопрофильной организации, обладающей мощным военно-политическим потенциалом.

«Координация внешнеполитических шагов, совместное противодействие терроризму, наркотрафику и киберугрозам стали повседневной практикой нашего тесного взаимодействия»,- отметил Масадыков, выразив уверенность в том, что и в будущем сообща удастся обеспечивать безопасность на всем пространстве ОДКБ. ​​​​​​​

