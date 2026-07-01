В интервью «Анадолу» Марк Рютте также указал на наличие у Турции мощной оборонной промышленности

Генсек НАТО: Турция обладает одной из сильнейших армий в Альянсе В интервью «Анадолу» Марк Рютте также указал на наличие у Турции мощной оборонной промышленности

Предстоящий саммит НАТО, который пройдет 7-8 июля в столице Турции Анкаре, призван стать «саммитом выполнения и реализации» планов и обязательств, принятых на прошлогоднем саммите НАТО в Гааге. Об этом в интервью агентству «Анадолу» сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Собеседник агентства акцентировал, что к ним в первую очередь относятся увеличение расходов на оборону, поддержка Украины и наращивание производства в сфере оборонной промышленности. По его словам, участники саммита в Анкаре сфокусируются на выполнении этих задач.

Рютте отметил, что расходы на оборону европейских союзников и Канады существенно выросли. По его словам, за последние два года ими было выделено на оборонные цели почти 250 миллиардов долларов дополнительных средств.

Генсек также подчеркнул, что НАТО должна продолжать оказывать поддержку Украине, одновременно ускоряя темпы развития оборонного промышленного производства в рамках всего Альянса.

Рютте привлек внимание к необходимости «сформировать НАТО 3.0, более сильную Европу и более сильную НАТО». «Нам необходимо существенно нарастить оборонное промышленное производство, поскольку это неотъемлемая часть нашего потенциала сдерживания», - пояснил он.

Глава блока предупредил, что продолжительность производственного цикла по-прежнему слишком длительна, а объемы производства, несмотря на улучшения, остаются недостаточными.

Рютте отметил, что, несмотря на рост оборонных бюджетов, союзники сталкиваются с проблемами в вопросах расширения численности военного персонала и наращивания объемов оборонного производства для удовлетворения растущих потребностей в области безопасности.

Генсек особо подчеркнул важную роль Турции в обеспечении обороны НАТО, указав, что страна стала крупным центром оборонной промышленности, насчитывающим около 3000 функционирующих в этой сфере предприятий.

Говоря о перспективах НАТО, Рютте коснулся темы трансформации блока в рамках концепции «НАТО 3.0», опирающейся на придание большей ответственности Европе внутри альянса при условии сохранения прочных трансатлантических связей.

Он пояснил, что «НАТО 3.0» отличается от предыдущей модели деятельности блока снижением чрезмерной зависимости Европы от Соединенных Штатов.

«НАТО 3.0 отличается от НАТО 2.0, где мы были чрезмерно зависимы от США. Соединенные Штаты по-прежнему будут участвовать в европейских делах, как в обычном, так и, конечно, в ядерном плане, но вы увидите более сильную НАТО под руководством Европы », — сказал, в частности, он.

По словам главы блока , этот процесс включает в себя усиление «европейского лидерства» в командных структурах НАТО, а также расширение финансовой поддержки Украины со стороны европейских союзников и Канады.

Отвечая на вопрос о «самой большой долгосрочной угрозе» для альянса, Рютте назвал Россию «главной угрозой безопасности НАТО». «Россия является главной угрозойна данный момент и в долгосрочной перспективе», - сказал он.

По словам Рютте, проблемы безопасности НАТО включают и растущее стратегическое сотрудничество между Москвой и рядом стран, в частности, с Северной Кореей, с Ираном, и Китаем.

Генсек также предостерег от недооценки роста военного потенциала Китая. «Китай наращивает свою армию, к 2030 году у него будет 1000 ядерных боеголовок. Так что давайте не следует быть наивными в отношении Китая», - сказал он.

Марк Рютте акцентировал чрезвычайную стратегическую значимость Турции в рамках НАТО, назвав ее одной из ключевых военных держав альянса, вносящей масштабный вклад оборонный потенциал блока.

Он указал, что Турция с момента вступления в Североатлантический альянс в 1952 году играет центральную роль в его деятельности.

«Турция обладает одной из сильнейших армий в Альянсе, которая чрезвычайно хорошо оснащена, чрезвычайно хорошо подготовлена», - добавил он.

Рютте привлек внимание к высоким темпам развития оборонную промышленности Турции назвав ее «важным активом альянса». Он указал, что турецкий оборонпром насчитывает примерно 3000 компаний, спектр которых включает как крупные фирмы, так и небольшие, ориентированных на инновации предприятия.

По словам генсека, это стало одним из главных факторов, по которой НАТО выбрало Анкару местом проведения форума оборонной промышленности в преддверии знакового саммита Альянса.

Глава блока, в частности, высоко оценил деятельность турецкой оборонной компании ASELSAN и оборонную экосистему Турции в целом, акцентировав растущее сотрудничество страны в оборонно-промышленном секторе с Европой и Соединенными Штатами.

По его словам, оборонный сектор Турции наладил прочные партнерские отношения со союзниками посредством взаимных инвестиций и промышленной кооперации, назвав такое взаимодействие необходимым для укрепления потенциала коллективного сдерживания НАТО.

Рютте подчеркнул, что безопасность Европы сохранять «широкий, трансатлантический» характер, простираясь «от Калифорнии до Анкары и включительно».

Отвечая на вопрос о европейских инициативах по укреплению ядерного сдерживания, Рютте отметил, что существующая «ядерная архитектура» НАТО сохраняет свою мощь и продолжает обеспечивать надежную защиту членов Североатлантического альянса.

По его словам, структура сдерживания НАТО построена в основном строится на ядерных возможностях США и Великобритании в рамках Альянса, наряду с автономным ядерным потенциалом Франции.

Рютте отметил, что Франция, несмотря на нахождение вне группы ядерного планирования НАТО, остается «жизненно важным элементом» общей стратегии сдерживания альянса.

«Поэтому я считаю, что мы чрезвычайно надежно защищены с точки зрения ядерного сдерживания»,-резюмировал генеральный секретарь НАТО.