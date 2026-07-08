Генсек НАТО Рютте высоко оценил роль Трампа в увеличении оборонных расходов Альянса

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08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высоко оценил политику президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, а также его роль в увеличении оборонных расходов союзников по НАТО.
На второй день саммита НАТО в Анкаре Рютте вместе с президентом США Дональдом Трампом выступил перед прессой перед началом основной сессии, на которой главы государств и правительств соберутся на заседание Североатлантического совета.
Рютте заявил, что США ослабили ядерный и баллистический ракетный потенциал Ирана, отметив, что это важно как для Израиля и Ближнего Востока, так и для безопасности США и всего мира.
«Затем, когда предпринимались попытки привести это к мирному решению, они [Иран] вчера атаковали корабли. Поэтому я считаю, что то, что вы сделали прошлой ночью [удары США по Ирану], было абсолютно необходимо. Это был очень сильный ответ, и в этом вопросе я на вашей стороне», - сказал Рютте.
Обращаясь к Трампу, генсек НАТО заявил, что считает достигнутые им результаты крупной победой.
Марк Рютте сообщил, что Канада и европейские союзники по сравнению с 2024 годом увеличили свои оборонные расходы в 2025 и 2026 годах в общей сложности на 258 млрд долларов.
Он также обратил внимание на то, что благодаря закупкам и инвестициям этих стран в американскую оборонную промышленность в США поддерживается около 200 тыс. рабочих мест.
«То есть здесь совершенно очевидно, что вам действительно удалось привести страны в движение», - сказал Рютте.
Генсек отметил, что без Трампа этих результатов не удалось бы достичь, подчеркнув, что его влияние сыграло ключевую роль.
Говоря о Гренландии, Рютте сослался на соглашение, достигнутое на саммите в Давосе, и вновь подтвердил свое обязательство «обеспечить поэтапное выполнение этого соглашения».
Саммит НАТО в Анкаре
Саммит НАТО, который проходит в Анкаре под председательством Турции, собрал представителей 32 стран-членов альянса. В мероприятии также участвуют лидеры ряда партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие приглашенные гости, включая президента Украины Владимира Зеленского.
Первый день 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО прошел под знаком Форума оборонной промышленности НАТО.
Выступая на открытии форума, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о новых проектах альянса.
В рамках форума также состоялась церемония коллективного подписания с участием стран и компаний, ставших сторонами новых проектов НАТО в сферах «Космос и наблюдение», «Ударные возможности» и «Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона».
На форуме также выступили президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
Прибытие лидеров, участвующих в саммите, в Анкару продолжалось в течение всего вчерашнего дня. Сегодня лидеры примут участие в заседании саммита глав государств и правительств в Президентском комплексе.
Интенсивные контакты президента Эрдогана
Президент США Дональд Трамп, прибывший вчера в Анкару для участия в саммите.
После встречи один на один в Президентском комплексе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели переговоры с участием делегаций.
Затем на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос, Трамп дал понять, что США могут снять санкции в отношении Турции, введенные в рамках закона CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Президент Эрдоган также подчеркнул, что верит в принятие благоприятного решения по вопросу F-35 по итогам саммита лидеров.
В течение дня президент Эрдоган в рамках саммита НАТО в Анкаре также встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Канады Марком Карни.
Президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган также дали ужин в Президентском комплексе в честь лидеров, участвующих в саммите, и их супруг.
Кроме того, президент Турция и его супруга Эмине Эрдоган провели прием в зимнем саду Президентского комплекса. В приеме приняли участие главы государств и правительств стран-членов НАТО, а также стран AP4 - Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи, а также приглашенные лидеры.