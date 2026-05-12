Генсек НАТО: на саммите в Анкаре будут обсуждаться вопросы, касающиеся ключевых оборонных возможностей Марк Рютте подчеркнул, что регион открывает широкие возможности и имеет стратегическое значение для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите в Анкаре, который состоится 7–8 июля, будет обсуждаться вопрос о преобразовании инвестиций в оборонную сферу в конкретные боевые возможности.

Рютте, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Милойко Спаичем в столице Черногории Подгорице, напомнил, что прошло около 9 лет с момента поднятия флага этой страны на флагштоке штаб-квартиры НАТО, и отметил, что за это время страна стала «ценным членом» трансатлантического альянса.

Указав, что сегодня Черногория обеспечивает свою безопасность при поддержке 31 союзника, Рютте отметил, что военные самолеты Греции и Италии вносят вклад в защиту воздушного пространства Черногории, а Черногория, в свою очередь, вносит вклад в коллективную оборону, направляя военнослужащих в передовые наземные подразделения НАТО в Латвии и Болгарии.

Рютте добавил, что Черногория также вносит вклад в миротворческие силы НАТО в Косово (KFOR) и играет важную роль в укреплении мира и стабильности на западе Балкан.

По его словам, регион открывает широкие возможности и имеет стратегическое значение для НАТО. Безопасность никогда не бывает гарантированной и что её необходимо ежедневно обеспечивать совместными усилиями.

НАТО поддерживает конструктивное сотрудничество в регионе, но существуют силы, стремящиеся повернуть назад развитие западной части Балкан. Эти силы хотят затормозить прогресс и дестабилизировать регион.

Рютте заявил, что НАТО не допустит возвращения проблем прошлого и будет реагировать на любую злонамеренную деятельность на территории альянса.

Он отметил, что Россия продолжает атаки на Украину, Китай демонстрирует более напористую позицию, а в южном соседстве НАТО сохраняется нестабильность.

По его мнению, союзники должны увеличить инвестиции в оборону, нарастить оборонное производство и усилить поддержку Украины. Он с удовлетворением отметил выделение Черногорией на оборону более 2 % валового внутреннего продукта и рассчитывает на сохранение этой динамики.

Поблагодарив Черногорию за предоставленную Украине военную технику, а также за вклад в комплексный пакет помощи НАТО и в фонды доверия, Рютте сказал о саммите НАТО, который состоится в июле в Анкаре: «До саммита НАТО в Анкаре осталось всего несколько недель. Там мы продемонстрируем, что сегодня обеспечиваем безопасность для 1 миллиарда человек по обе стороны Атлантики и выполняем данные нами обещания».

Когда генсеку напомнили о его словах о том, что некоторые члены НАТО, в том числе Черногория, рассматривают возможность разрешить использование своих баз для возможных операций на Ближнем Востоке, и спросили, что это конкретно означает, он ответил, что использовал это выражение скорее в переносном смысле.

Добавив, что не хочет вдаваться в подробности, Рютте воздержался от предоставления четкой информации о том, что именно это означает для Черногории или других стран, он подчеркнул, что Черногория является одним из самых решительных союзников в НАТО.

Рютте заявил, что Черногория рассматривается США как сильный и надежный партнер не только в рамках НАТО, но и в контексте двусторонних отношений.

Отвечая на вопрос о будущем НАТО, Рютте отметил, что он «крайне оптимистично» смотрит на будущее альянса, и подчеркнул, что в этом важную роль играет президент США Дональд Трамп.

Напомнив, что в начале прошлого года такие крупные экономики, как Канада, Испания, Бельгия и Италия, еще не достигли цели выделять 2% валового внутреннего продукта на оборону, Рютте сказал, что сегодня весь альянс достиг этой цели. Рютте отметил, что переизбрание Трампа оказало значительное влияние на этот процесс.

Подчеркнув, что увеличение расходов на оборону имеет решающее значение не только для обеспечения баланса в распределении нагрузки с США, но и для усиления сдерживающего фактора в отношении потенциальных угроз, в первую очередь со стороны России, Рютте указал на необходимость быть готовыми к угрозам, которые могут исходить от различных субъектов в будущем.

Коснувшись также повестки дня саммита в Анкаре, Рютте заявил, что среди основных вопросов встречи будут продолжение поддержки Украины и претворение принятых решений о расходах на оборону в конкретные военные возможности.

Рютте отметил, что развитие инфраструктуры оборонной промышленности также станет одним из приоритетных вопросов саммита, указав, что производственные мощности как в США, так и в Европе недостаточны для удовлетворения текущих потребностей, и что это является общей проблемой, которую необходимо решать совместно обеим сторонам Атлантики.

Рютте добавил, что на саммите также будут подробно рассмотрены вопросы развития критически важных военных возможностей, необходимых НАТО, и ускорения производства в оборонной промышленности.

«Я верю, что мы станем гораздо более продуктивным членом НАТО»

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич, в свою очередь, заявил, что потенциал армии в последние годы был значительно укреплен.

Спаич, отметив, что все этнические и религиозные группы в его стране поддерживают армию, продолжил: «Самый опасный враг — это внутренний враг. Когда мы едины, когда действуем сообща, когда за нами стоит весь народ и все государство, именно тогда мы достигаем максимальной силы и можем принести наибольшую пользу другим».

Спаич сообщил, что в армию вкладываются серьезные средства, и отметил, что процесс инвестирования продолжается, июне будет заключено важное межгосударственное соглашение с США.

«Мы сможем работать над проектами критически важной инфраструктуры, предназначенными как для гражданского, так и для военного использования, то есть имеющими двойное назначение. У нас также будут совместные инвестиции с канадцами, немцами и некоторыми другими странами, и это сотрудничество будет продолжаться. Я верю, что мы станем гораздо более продуктивным и лучшим членом НАТО. Мы можем внести значительный вклад в снижение напряженности на Западных Балканах, сближение народов и лучшее взаимопонимание между ними», - сказал премьер.