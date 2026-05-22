Генсек НАТО назвал Турцию «превосходным примером» в организации оборонпрома Марк Рютте указал на необходимость расширения производства вооружений со стороны стран Альянса

На предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться тема необходимости расширение производства вооружений со стороны стран Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

При этом глава блока назвал турецкий оборонпром передовым примером для всего Альянса.

«Турция - превосходный пример того, как организовать базу оборонной промышленности»,-сказал Рютте на брифинге итогам встречи глав МИД стран НАТО в Швеции.

Генсек отметил, что участники встречи сосредоточились на вопросах укрепления коллективной обороны

«Объем инвестиций в оборонную сферу со стороны европейских союзников и Канады увеличился на 20 %. Данная тенденция сохраняется и сегодня. Министры обсудили, каким образом их страны идут к достижению целевого показателя в 5 %»,-сказал он.