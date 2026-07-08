Генсек НАТО назвал первый день саммита в Анкаре «большим успехом» Формируется значительно более сильный НАТО и значительно более сильная Европа - Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал первый день саммита в Анкаре «большим успехом».

«В результате формируется значительно более сильный НАТО, а внутри этого более сильного НАТО — значительно более сильная Европа», - заявил Рютте журналистам в среду, 8 июля, подводя итоги первого дня саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

Глава Североатлантического альянса поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкое правительство и жителей Анкары. «Мы это действительно ценим. Это важный саммит. Вы очень гостеприимные хозяева», - отметил генеральный секретарь.

Рютте подчеркнул, что прошлогодний саммит в Гааге был посвящен планированию и постановке целей, тогда как саммит в Анкаре сосредоточен на их реализации и практическом выполнении.

Он отметил рост оборонных расходов и инвестиций в оборонную промышленность по всему альянсу. «Вчера был большой успех. Был сделан мощный рывок, объявлено множество новых контрактов и обязательств»,- сказал Марк Рютте.

По словам генсека, с точки зрения США цель сделать оборонные расходы более сбалансированными между союзниками уже достигнута. «В соответствии с целевым показателем в 5 % мы уже в этом году достигли уровня в 4 %, что само по себе является поистине выдающимся достижением. Разумеется, это произошло не только благодаря президенту Дональду Трампу. Одной из важнейших причин стала и угроза, исходящая от России. Однако, если говорить откровенно, настойчивые призывы президента Трампа к европейским союзникам и Канаде увеличить свои расходы действительно сыграли свою роль, и сегодня мы уже видим результаты»,- отметил он.

Генеральный секретарь заявил, что ждет от основного заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств в рамках саммита НАТО в Анкаре, что союзники четко подтвердят две вещи. «Первая — Иран никогда не должен обрести потенциал производства ядерного оружия. Вторая — принцип свободы судоходства. Стратегически крайне важно, чтобы Ормузский пролив был вновь полностью открыт. Это жизненно важно для всех 32 союзников», - подчеркнул глава военно-политического блока.

Кроме того, Рютте ожидают, что страны-члены НАТО в итоговом коммюнике единогласно признают Россию «долгосрочной угрозой для территории НАТО». «Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой»,- заявил генсек Североатлантического альянса.

Кроме того, он назвал «абсолютно необходимыми» недавние удары США по территории Исламской Республики Иран. «Считаю, что это было абсолютно необходимо. Потому что мы видим, что Иран, по сути, нарушил режим прекращения огня. Мы видели, что произошло вчера в ходе атак на суда. Поэтому крайне важно, чтобы США ответили сильно и решительно», - сказал Марк Рютте.

Приверженность США НАТО

Отвечая на вопрос о заявлениях Трампа о возможном выводе американских войск из Европы и желании вернуть Гренландию под контроль США, Рютте сказал, что полностью привержен участию США в НАТО.

«У меня нет в этом никаких сомнений. Однако, как и прежде, сегодня существовали и по-прежнему сохраняются определённые ожидания. Тем не менее приверженность США НАТО не вызывает сомнений. Ведь НАТО необходимо и самим Соединенным Штатам, поскольку отвечает их собственным интересам. Например, Альянс играет ключевую роль в предотвращении выхода российских атомных подводных лодок к побережью США. Для обеспечения собственной безопасности США необходимо сохранять контроль над Атлантикой, обеспечивать безопасность Европы и Арктического региона. Поэтому приверженность США НАТО является полной и безусловной», - сказал он, выразив уверенность в том, что это «потеря» для президента РФ Владимира Путина и «выигрыш» для президента США Дональда Трампа, поскольку европейцы и канадцы «делают именно то, что он давно требовал».

Поддержка Украины

Рютте подчеркнул важность того, чтобы поддержка Украины продолжалась.

«Сегодня я ожидаю, что союзники вновь примут многолетние обязательства. Мы увидим, что именно будет объявлено, но мои ожидания таковы, что мы покинем это заседание с твердым обязательством продолжать поддерживать Украину», - сказал он.

Послание России

На вопрос о том, какое послание он хотел бы передать президенту РФ, Рютте ответил, что этот альянс, объединяющий 1 млрд человек в Европе, Канаде и Соединенных Штатах, будет защищать каждый сантиметр нашей территории.

«Вы не сможете победить НАТО. Мы — оборонительный альянс. Мы ни на кого не нападем. Мы будем защищать только наш образ жизни, нашу демократию и наши территории. Так что не трогайте нас. Не пытайтесь с нами играть»,- подчеркнул Марк Рютте.

Саммит НАТО в Анкаре

Начавшийся накануне саммит НАТО в Анкаре проходит с участием 32 стран-членов, а также лидеров некоторых партнеров НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона и приглашенных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Первый день 36-го саммита НАТО на уровне глав государств и правительств ознаменовался Форумом оборонной промышленности НАТО.

Выступая на открытии форума, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске новых проектов Альянса. В рамках форума также состоялась коллективная церемония подписания соглашений с государствами и компаниями, присоединившимися к новым проектам НАТО в сферах космических технологий и наблюдения, ударных возможностей, а также интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

На форуме также выступили президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Прибытие лидеров на саммит в Анкару продолжалось весь день, а сегодня лидеры примут участие в заседании Совета на уровне глав государств и правительств в Президентском комплексе.

Интенсивные контакты президента Эрдогана

Прибывший в Анкару накануне для участия в саммите президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - сначала встречу один на один в Президентском комплексе, а затем — встречу с участием делегаций.

На совместной пресс-конференции глава Белого дома дал сигнал о возможной отмене санкций против Турции в рамках закона CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций). Президент Эрдоган, в свою очередь, выразил уверенность в том, что по вопросу F-35 на саммите будет принято благоприятное решение.

В течение дня президент Эрдоган в рамках саммита НАТО в Анкаре также провел встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Канады Марком Карни.

Кроме того, президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган дали официальный ужин в Президентском комплексе в честь лидеров и их супруг. Также в зимнем саду Президентского комплекса состоялся прием с участием глав государств и правительств стран-членов НАТО, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (AP4 — Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея), а также приглашенных лидеров.

