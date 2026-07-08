Генсек НАТО: Мы завершили в Анкаре чрезвычайно успешный саммит Рютте отметил, что главным итогом встречи стало подтверждение способности НАТО реализовывать принятые решения

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что 36-й саммит глав государств и правительств альянса в Анкаре прошел «чрезвычайно успешно», а решения, принятые год назад на саммите в Гааге, начали воплощаться в жизнь.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, Рютте отметил, что главным итогом встречи стало подтверждение способности НАТО реализовывать принятые решения.

«Мы завершили чрезвычайно успешный саммит в Анкаре. Послание этого саммита простое: НАТО добивается результатов. В Анкаре, где президент Реджеп Тайип Эрдоган обеспечил великолепное гостеприимство, обязательства, принятые год назад в Гааге, теперь воплощаются в жизнь», — сказал он.

По словам генсека, страны альянса продолжают увеличивать инвестиции в оборону, развивать новые военные возможности и наращивать производство продукции оборонной промышленности.

Рютте подчеркнул, что европейские союзники и Канада принимают на себя большую ответственность за обеспечение коллективной безопасности.

Он также сообщил, что государства НАТО добились значительного прогресса в достижении цели по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году, продолжая наращивать как базовые военные расходы, так и инвестиции в укрепление безопасности.

При этом, отметил Рютте, речь идет не только о росте расходов, но и об обеспечении вооруженных сил возможностями, необходимыми в условиях все более опасной международной обстановки.

По его словам, среди ключевых приоритетов остаются ускорение оборонного производства, устранение барьеров в оборонной промышленности, повышение устойчивости и развитие инноваций.

Генсек сообщил, что в рамках Форума оборонной промышленности НАТО, состоявшегося во время саммита, всего за один день были подписаны новые соглашения о закупках на сумму свыше 50 млрд долларов.

Кроме того, союзники запустили инициативу NATO Drone Edge, предусматривающую инвестиции в размере 40 млрд долларов в развитие беспилотных систем в течение ближайших пяти лет.

Также, по словам Рютте, НАТО направит 27 млрд евро на развитие инфраструктуры топливной логистики альянса.

Он добавил, что союзники предпринимают новые шаги в области искусственного интеллекта и создания совместимой трансатлантической облачной инфраструктуры для военных нужд.

Рютте подчеркнул, что поддержка Украины останется неизменной. По его словам, союзники обязались предоставить Киеву в текущем и следующем году не менее 70 млрд евро в виде военной техники, помощи и подготовки военнослужащих.

Генсек также сообщил, что страны НАТО вновь подтвердили свою приверженность принципу коллективной обороны.

«В Анкаре союзники вновь подтвердили свою непоколебимую приверженность коллективной обороне и статье 5 Североатлантического договора», — заявил он.

Рютте отметил, что лидеры альянса также согласовали дальнейшую модернизацию НАТО и подготовку организации к будущим вызовам.

По его словам, европейские союзники и Канада совместно с США будут брать на себя большую ответственность за оборону альянса.

«В этом и заключается суть НАТО 3.0 — альянса, который продолжает адаптироваться и обеспечивать безопасность одного миллиарда человек», — заключил генеральный секретарь НАТО.

Генсек заявил, что на саммите НАТО царила атмосфера беспрецедентного единства, а союзники продвигаются к цели по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

По словам Рютте, несмотря на острые дискуссии между лидерами, именно открытый обмен мнениями делает Альянс сильнее. Глава блока также подчеркнул, что всегда был уверен в приверженности президента США Дональда Трампа НАТО. Он отметил, что призывы Вашингтона способствовали росту оборонных расходов европейских союзников.

Генсек подтвердил неизменность позиции НАТО в отношении Ирана. По его словам, Альянс считает недопустимым обладание Тегераном ядерным оружием. При этом он отметил, что НАТО готово при необходимости внести вклад там, где это может быть полезно, несмотря на то, что Иран находится вне зоны ответственности блока.

Говоря об Арктике, Рютте признал «правоту» заявлений Трампа, указывающих на возрастающую активность России и Китая в регионе. По его словам, НАТО уже предпринимает шаги по укреплению безопасности Арктики. Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, он отметил, что США, Гренландия и Дания ведут трехсторонние консультации. Генсек сообщил, что в настоящее время он сосредоточен на реализации инициативы Arctic Sentry.

Комментируя тему наличия российских зенитных ракетных систем С-400 у Турции, Рютте сказал, что это прежде всего двусторонний вопрос, который должен быть урегулирован между Анкарой и Вашингтоном.

Комментируя разногласия между союзниками, генсек отметил, что подобные дебаты естественны для Альянса из 32 государств, а его главная задача заключается в том, чтобы способствовать сохранению единства НАТО и при необходимости содействовать диалогу за закрытыми дверями.

Марк Рютте также сообщил, что следующий саммит НАТО пройдет в Албании. По его словам, точная дата проведения мероприятия пока не определена.