Генсек НАТО: Иран ни при каких условиях не должен обладать ядерным оружием Страны НАТО придерживаются единой позиции в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия - Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обладание Ираном ядерного оружия создаст угрозу для всего мира.



«Иран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным потенциалом», - заявил глава Североатлантического альянса на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Рютте сообщил, что обсудил с американским лидером предстоящий саммит НАТО в Анкаре, а также вопросы увеличения оборонных расходов со стороны Европы и Канады.

Руководитель военно-политического блока подчеркнул, что страны НАТО придерживаются единой позиции в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия, и вновь указал на «угрозу, которая возникнет в случае обладания Тегераном ядерного оружия».

Разногласия с Испанией по оборонным расходам

Марк Рютте заявил, что президент Трамп сохраняет приверженность НАТО и ожидает от союзников наращивания оборонных вложений.

Генсек также сообщил, что Испания взяла на себя обязательства выполнить целевые показатели НАТО по обороне и обещает довести военные расходы до 2,2% от ВВП.

Однако Рютте выразил несогласие с этой оценкой, заявив, что, по его мнению, для достижения установленных целей требуются более высокие оборонные затраты. Также он добавил, что расхождения во взглядах по данному вопросу сохраняются с прошлого года.