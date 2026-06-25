Zeynep Katre Oran, Ulviyya Amoyeva
25 Июня 2026•Обновить: 25 Июня 2026
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обладание Ираном ядерного оружия создаст угрозу для всего мира.
«Иран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным потенциалом», - заявил глава Североатлантического альянса на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Рютте сообщил, что обсудил с американским лидером предстоящий саммит НАТО в Анкаре, а также вопросы увеличения оборонных расходов со стороны Европы и Канады.
Руководитель военно-политического блока подчеркнул, что страны НАТО придерживаются единой позиции в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия, и вновь указал на «угрозу, которая возникнет в случае обладания Тегераном ядерного оружия».
Разногласия с Испанией по оборонным расходам
Марк Рютте заявил, что президент Трамп сохраняет приверженность НАТО и ожидает от союзников наращивания оборонных вложений.
Генсек также сообщил, что Испания взяла на себя обязательства выполнить целевые показатели НАТО по обороне и обещает довести военные расходы до 2,2% от ВВП.
Однако Рютте выразил несогласие с этой оценкой, заявив, что, по его мнению, для достижения установленных целей требуются более высокие оборонные затраты. Также он добавил, что расхождения во взглядах по данному вопросу сохраняются с прошлого года.