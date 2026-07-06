Генсек НАТО: Инвестиции в оборону укрепят безопасность и экономику стран Альянса Марк Рютте выступил на брифинге в преддверии саммита НАТО в Анкаре

Благодаря многолетним инвестициям НАТО продолжает наращивать свой потенциал. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на брифинге в преддверии саммита блока в Анкаре.

Рютте подчеркнул, что союзникам необходимо «трансформировать экономические возможности в военный потенциал» и активнее инвестировать в оборонную промышленность, включая приобретение ракет и систем противовоздушной обороны.

По его словам, такие инвестиции будут способствовать не только укреплению безопасности, но и экономическому развитию стран Альянса. «Мы укрепим наши экономики за счет инвестиций в оборонную промышленность на пространстве от Арканзаса до Анкары», - сказал генсек НАТО.

Рютте также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его команду за организацию саммита Североатлантического альянса на «превосходной площадке».

Рютте отметил, что за последний год Канада и европейские страны увеличили военные расходы до 4% ВВП в соответствии с принятыми обязательствами. По его словам, это имеет ключевое значение как для национальной безопасности стран-членов, так и для коллективной безопасности Альянса.

«В прошлом году Европа и Канада увеличили базовые оборонные расходы на 20% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 и 2026 годах дополнительно было инвестировано $258 млрд в сферу обороны, и этот процесс продолжится. У нас будет больше ресурсов, больше сил и больше военных баз. После многих лет недостаточного финансирования мы наконец создаем реальные возможности. Европейские союзники и Канада сравнялись с США по уровню этих расходов. Теперь Европа и Канада также расширяют свою лидерскую роль. Мы выходим за рамки обычной обороны», — сказал Рютте.

Глава блока подчеркнул, что НАТО формирует мощную систему сдерживания, укрепляет восточный фланг Альянса, включая регионы Балтии и Арктики, а также продолжает поддерживать Украину.

По словам генсека, происходящие процессы свидетельствуют о «реальной трансформации мышления», которая означает более сильную Европу и более сильное НАТО.

Рютте подчеркнул, что союзникам необходимо «трансформировать экономические возможности в военный потенциал» и активнее инвестировать в оборонную промышленность, включая приобретение ракет и систем противовоздушной обороны.«Мы трансформируем финансовые средства в конкретные результаты — в ракеты, боеприпасы и способность отражать возможные атаки. Одновременно укрепляем национальные оборонные комплексы. Завтра состоится Форум оборонной промышленности, который станет площадкой, где мы продемонстрируем надежность и устойчивость нашего оборонного потенциала. Все это необходимо для обеспечения сдерживания. От Арканзаса до Анкары мы будем укреплять не только оборону, но и наши экономики, развивать инновации и создавать десятки тысяч рабочих мест по обе стороны Атлантики», — заявил он.

Генсек подчеркнул, что это имеет решающее значение для безопасности, поскольку «общества должны быть защищены как сегодня, так и в будущем».

По словам Рютте, существующие угрозы реальны и исходят «со стороны России».

Рютте отметил, что Турция с момента своего вступления в НАТО в 1952 году остается одной из мощнейших военных сил Альянса.«За последние 5–10 лет ваша оборонная промышленность добилась огромного прогресса. Сегодня в Турции в этой сфере работают около трех тысяч компаний», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что лидерство Турции в рамках НАТО, ее стратегическое географическое положение, а также проведение саммита в Анкаре имеют ключевое значение для Альянса.

Отвечая на вопрос корреспондента «Анадолу», Рютте отметил, что НАТО широко использует продукцию турецкой оборонной промышленности.

В качестве одного из лучших примеров он привел деятельность турецкой оборонной компании ASELSAN. При этом он указал, что в Турции в оборонной сфере успешно функционируют как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия.

«Посредством ASELSAN и всей турецкой оборонной промышленности Турция оказывает поддержку многим другим странам нашего Альянса», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что Анкара тесно взаимодействует со всеми членами НАТО.

Геннсек добавил, что турецкие оборонные компании осуществляют инвестиции и в США. По его словам, именно поэтому важно устранять барьеры для взаимодействия внутри Альянса и развивать сотрудничество на всем пространстве НАТО - «от Арканзаса до Анкары».