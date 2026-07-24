Генпрокурор Украины: число погибших при ракетном ударе по Киевской области возросло до 10

Marina Mussa
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Число погибших в результате ракетного удара по Киевской области возросло до 10, еще 100 человек получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, Кравченко заявил, что удар был нанесен по месту проведения мероприятия, назвав произошедшее военным преступлением.
По его словам, в результате атаки погибли 10 человек, еще 100 получили ранения. Он также сообщил, что начато расследование не только самого удара, но и обстоятельств проведения мероприятия, проходившего на атакованной территории.
В украинских социальных сетях появились сообщения о том, что мероприятие представляло собой выставку оборонной промышленности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что, по предварительным данным, в результате ракетного удара по Киевской области погибли шесть человек и десятки получили ранения.