Также 100 человек получили ранения в результате удара

Генпрокурор Украины: число погибших при ракетном ударе по Киевской области возросло до 10 Также 100 человек получили ранения в результате удара

Число погибших в результате ракетного удара по Киевской области возросло до 10, еще 100 человек получили ранения. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, Кравченко заявил, что удар был нанесен по месту проведения мероприятия, назвав произошедшее военным преступлением.

По его словам, в результате атаки погибли 10 человек, еще 100 получили ранения. Он также сообщил, что начато расследование не только самого удара, но и обстоятельств проведения мероприятия, проходившего на атакованной территории.

В украинских социальных сетях появились сообщения о том, что мероприятие представляло собой выставку оборонной промышленности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что, по предварительным данным, в результате ракетного удара по Киевской области погибли шесть человек и десятки получили ранения.