Генпрокуратура Стамбула начала расследование в связи с атакой Израиля на флотилию «Глобальный Сумуд»

İrem Demir, Nariman Mehdiyev
30 Апрель 2026•Обновить: 30 Апрель 2026
Генеральная прокуратура Стамбула инициировала расследование по собственной инициативе в связи с нападением израильских вооруженных сил на флотилию «Глобальный Сумуд», которая вышла в море с целью доставки гуманитарной помощи в Газу.
В заявлении, опубликованном Генеральной прокуратурой Стамбула по данному вопросу, отмечается следующее:
«В отношении наших граждан, задержанных в результате нападения, совершенного военно-морскими силами Израиля в международных водах на флотилию «Global Sumud», направлявшуюся в Газу с целью доставки гуманитарной помощи, будут применяться положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, правила о компетенции, предусмотренные статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса № 5271, а также положения статей 12–13. Генеральная прокуратура инициировала расследование по собственной инициативе по существующему делу в рамках преступлений «лишение свободы», «угон и удержание транспортных средств», «грабеж при отягчающих обстоятельствах», «повреждение имущества» и «жестокое обращение».