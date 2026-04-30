Генпрокуратура Стамбула начала расследование в связи с атакой Израиля на флотилию «Глобальный Сумуд» Прокуратура инициировала расследование по статьям «лишение свободы», «угон и удержание транспортных средств», «повреждение имущества» и «жестокое обращение»

Генеральная прокуратура Стамбула инициировала расследование по собственной инициативе в связи с нападением израильских вооруженных сил на флотилию «Глобальный Сумуд», которая вышла в море с целью доставки гуманитарной помощи в Газу.

В заявлении, опубликованном Генеральной прокуратурой Стамбула по данному вопросу, отмечается следующее:

«В отношении наших граждан, задержанных в результате нападения, совершенного военно-морскими силами Израиля в международных водах на флотилию «Global Sumud», направлявшуюся в Газу с целью доставки гуманитарной помощи, будут применяться положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, правила о компетенции, предусмотренные статьей 15 Уголовно-процессуального кодекса № 5271, а также положения статей 12–13. Генеральная прокуратура инициировала расследование по собственной инициативе по существующему делу в рамках преступлений «лишение свободы», «угон и удержание транспортных средств», «грабеж при отягчающих обстоятельствах», «повреждение имущества» и «жестокое обращение».