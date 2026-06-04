Бывший министр обороны Великобритании обвиняется в призывах передать Украине ракеты для ударов по Крымскому мосту

Генпрокуратура РФ направила в суд дело против британского экс- министра Бена Уоллеса Бывший министр обороны Великобритании обвиняется в призывах передать Украине ракеты для ударов по Крымскому мосту

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Об этом сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена Уоллеса. Он заочно обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет)», - следует из сообщения.

Согласно следствию, «в сентябре 2025 года Уоллес, находясь в Республике Польша, в ходе публичного заседания конференции представителей европейских стран «Варшавский форум по безопасности 2025» осознавая, что его выступление транслируется в средствах массовой информации и сети Интернет, сделал публичное заявление, доступное неограниченному кругу лиц».

«Данное заявление содержало призывы к осуществлению террористической деятельности, в том числе путем предоставления Украине дальнобойного ракетного вооружения для обеспечения возможности нанесения ударов по крымскому мосту с целью создания непригодных условий для проживания мирного населения на территории Республики Крым», - отметили в Генпрокуратуре РФ.

В ведомстве напомнили , что «в связи с тем, что Уоллес скрывается от следствия, он объявлен в международный розыск».

«Судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого.Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе.

Бен Уоллес занимал должность министра обороны Великобритании с июля 2019-го по август 2023 года. О том, что Уоллеса объявили в розыск в РФ, стало известно 13 мая.