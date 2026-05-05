Генконсульство РФ в Исфахане возобновляет работу с 6 мая

Olga Keskin
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Генеральное консульство РФ в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года. Об этом сообщило российское Генконсульство в Telegram-канале.
Согласно сообщению, личный прием граждан будет проводиться в соответствии с установленным графиком.
Генеральное консульство РФ в Исфахане сообщило о временной приостановке работы 15 марта на фоне атак США и Израиля на Иран, начавшихся 28 февраля.
11 марта в результате ударов по администрации губернатора в иранском Исфахане повреждения получило здание Генконсульства РФ.
«Считаем нападения на дипломатические и консульские представительства вопиющим нарушением таких базовых документов международного права, как Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года», – сказала тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова.