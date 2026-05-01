Генерал США Кейн подтвердил «поддержку России военных усилий Ирана»

В ходе войны США/Израиля против Ирана «Россия оказывает помощь Тегерану в его военных усилиях». Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Кейн вместе с министром обороны США Питом Хегсетом отвечал на вопросы в Комитете Сената США по вооруженным силам, где рассматривался рекордный бюджетный запрос Пентагона на 2027 финансовый год.

Из-за того, что слушания в Сенате транслировались в прямом эфире, Кейн воздержался от подробностей, ограничившись заявлением «о помощи России Ирану». «Там определенно есть некоторые подвижки», - сказал он.

Хотя Кейн не стал излагать свою позицию в полной мере, его слова были зафиксированы как первое заявление высокопоставленного американского военного, фактически подтверждающее, что Россия якобы помогает Ирану в этой войне.

«Нет никаких сомнений в том, что «Россия Владимира Путина предпринимает серьезные шаги, чтобы подорвать наши усилия по достижению успеха в Иране», - заявил председатель комитета Роджер Уикер.

Через несколько дней после того, как США/Израиль 28 февраля начали атаки по Ирану, СМИ сообщали о якобы имевшей место передаче Россией Ирану разведданных о местонахождении американских войск, кораблей и самолетов в регионе.

На слушаниях обсудили, поддерживает ли американское общество войну с Ираном

На заседании Комитета Сената по вооруженным силам между министром обороны Хегсетом и сенаторами-демократами возникли споры не только по бюджетной теме, но и вокруг войны против Ирана.

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд возразила Хегсету после его слов о том, что американское общество поддерживает войну против Ирана.

«Я не уверена, что вы в полной мере понимаете, насколько американский народ не поддерживает эту войну», - сказала она министру обороны.

Назвав войну «несанкционированной», Джиллибранд обратила внимание на ее растущую стоимость. Она также выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о подтверждении США удара по начальной школе в Иране, в результате которого погибли более 100 девочек.

В ходе дальнейшей дискуссии Джиллибранд поинтересовалась у Хегсета, почему он не пытался заручиться поддержкой американского общества для войны с Ираном.

Хегсет, вопреки данным соцопросов по этому вопросу, настаивал, что администрация США «пользуется поддержкой американского народа».

«Вопрос, который я задам вам и другим, таков: какова цена ядерного Ирана?» - ответил он.

Кроме того, сенатор-республиканец Джони Эрнст подвергла министра обороны Хегсета критике в связи с тем, что уход в отставку начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа был, по ее словам, «поспешным». Она подчеркнула, что «разочарована» этим кадровым решением.

Накануне Хегсет, выступая в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США, также столкнулся с критикой со стороны ряда республиканцев из-за решения об отстранении генерала Джорджа.