Торговые суда используются в качестве средства давления, а права и свободы судоходства подрываются в контексте основных принципов морского прав - заявил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН призвал «открыть Ормузский пролив, чтобы дать возможность глобальной экономике вздохнуть» Торговые суда используются в качестве средства давления, а права и свободы судоходства подрываются в контексте основных принципов морского прав - заявил Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш, отметив, что сбои в работе Ормузского пролива создают риск возникновения глобального продовольственного кризиса, призвал «открыть пролив, чтобы дать возможность глобальной экономике вздохнуть».

Гутерриш выступил на заседании Совета Безопасности ООН под повесткой дня «Охрана международного мира и безопасности» и в рамках темы «Безопасность и охрана морских путей».

Обращая внимание на то, что заседание проходит в период, когда безопасность морских путей «стала испытанием для международного порядка», Гутерриш заявил, что морские пути, составляющие сегодня артерии мировой торговли, находятся под давлением.

«Геополитическая напряженность переносится на моря, торговые суда используются в качестве средства давления, а права и свободы судоходства подрываются в контексте основных принципов морского права», - сказал он.

Подчеркнув, что с начала марта сбои в судоходстве через Ормузский пролив негативно сказываются на глобальной энергетической безопасности, поставках продовольствия и торговле, Гутерриш указал, что это является самым серьезным сбоем в цепочке поставок со времени пандемии COVID-19 и войны в Украине.

«Длительные задержки создают риск возникновения глобального продовольственного кризиса, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, могут оказаться на грани голода и нищеты», - подчеркнул генсек.

Откройте пролив, разрешите судам проходить без сборов за проход и дискриминации

Политик обратил внимание на то, что из-за ограничений свободы судоходства в море застряли более 20 тысяч моряков и более 2 тысяч судов.Гутерриш призвал государства-члены «поддержать разработанную Международной морской организацией концепцию экстренной эвакуации».

Глава ООН подчеркнул необходимость соблюдения прав и свобод судоходства в Ормузском проливе: «Я призываю стороны: откройте пролив, разрешите проход судов без сборов и дискриминации, позвольте возобновиться торговле и дать возможность глобальной экономике вздохнуть».

По его словам, ООН готова оказывать поддержку в поиске общей позиции между сторонами-членами. Гутерриш привел в пример Черноморскую инициативу: «Это показало, что даже в разгар конфликта практическое сотрудничество может вновь открыть заблокированный коридор и обеспечить движение судов и основных товаров».

Антониу Гутерриш, заявив, что «моменты кризиса — это моменты выбора», призвал уважать нормы международного права в отношении свободы судоходства, устранять причины, лежащие в основе проблем, и продолжать диалог и сотрудничество.